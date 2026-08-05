Torre del Greco, lo spazzamare entra in servizio stabile: ogni giorno ripulirà il mare dai rifiuti

A cura della Redazione

Uno spazzamare operativo ogni giorno per rendere più pulite le acque del litorale e sensibilizzare cittadini e turisti al rispetto dell'ambiente. È la nuova iniziativa avviata a Torre del Greco, dove il battello di proprietà del Flag Litorale Miglio d'Oro è ora stabilmente ormeggiato nel porto cittadino e continuerà la sua attività per tutta la stagione estiva.

Il mezzo, già in funzione dallo scorso 16 giugno, sarà impiegato quotidianamente nel recupero dei rifiuti galleggianti lungo la costa, contribuendo alla tutela dell'ecosistema marino.

Una base operativa nel porto di Torre del Greco

Grazie alla disponibilità degli spazi messi a disposizione sul pontile gestito dalla società So.Fa. di Gennaro Falanga, lo spazzamare avrà come base il porto di Torre del Greco, da dove partirà ogni giorno per le operazioni di pulizia.

Il battello aveva già operato nelle acque torresi per circa un mese e mezzo, ma ora la sua presenza diventa stabile, rafforzando le attività di salvaguardia del mare.

Sopralluogo di sindaco e assessore

Per verificare da vicino il funzionamento del servizio, il sindaco Luigi Mennella e l'assessore alle Politiche del Mare Antonio Crispino si sono recati al molo di ponente del porto, effettuando anche un breve sopralluogo a bordo dell'imbarcazione.

«Anche questa volta – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella – è stato attivato un servizio che negli anni passati ha già dato risultati importanti nella salvaguardia dell'ambiente. L'attenzione dell'amministrazione comunale verso la tutela e la valorizzazione del mare è massima, nella consapevolezza che il rilancio turistico di Torre del Greco passa inevitabilmente anche dalla qualità delle nostre acque».

"Un servizio fondamentale per la costa"

Soddisfatto anche l'assessore Antonio Crispino, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. «Abbiamo potuto verificare personalmente quanto questo servizio sia fondamentale per il nostro litorale – ha affermato –. Un ringraziamento va al personale di bordo che, con professionalità e dedizione, si occupa quotidianamente della pulizia del mare».

L'attività dello spazzamare rappresenta un tassello della strategia di valorizzazione della costa torrese, con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale e promuovere un'immagine sempre più sostenibile della città, facendo del mare uno dei principali motori dello sviluppo turistico del territorio.