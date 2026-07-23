Torre del Greco, rifiuti abbandonati a Sant'Antonio: i residenti ripuliscono la strada

Uno scenario inaccettabile a Torre del Greco si ripresenta puntuale, esasperato ancora di più dalle temperature torride di questi giorni.

Stamani i residenti del popoloso quartiere Sant’Antonio si sono svegliati davanti all’ennesimo spettacolo di degrado urbano: cumuli di sacchetti di spazzatura indifferenziata abbandonati selvaggiamente sui marciapiedi. La situazione più critica si registra lungo la centralissima via Nazionale. Qui i rifiuti deturpano perfino l’area antistante la storica Farmacia San Felice, al civico 58.

Caldo torrido e allarme igienico-sanitario

Con il termometro che segna temperature record, la presenza di immondizia sotto il sole cocente ha fatto scattare immediatamente l’allarme igienico-sanitario. Passanti e commercianti della zona lamentano miasmi insopportabili e il rischio concreto di attirare insetti e roditori.

Le proteste dei residenti viaggiano veloci sui social e nelle piazze. Si denuncia la mancanza di controlli tempestivi e l’assenza di interventi di pulizia ordinaria, fondamentali per prevenire queste micro discariche a cielo aperto.

La risposta dei cittadini: rifiuti portati all'Eco-isola

Tuttavia, davanti all’immobilità delle istituzioni e per evitare che la situazione precipitasse, questa mattina è scattata la solidarietà e l’azione civica.

Alcuni residenti della zona, armati di guanti e buona volontà, hanno deciso di non rassegnarsi al degrado. I cittadini hanno raccolto autonomamente i sacchetti abbandonati in strada per trasferirli alla vicina Eco-isola informatizzata, situata all’interno del Parcheggio Palatucci in via Alcide De Gasperi.

Tra inciviltà e necessità di maggiori controlli

Un gesto di grande senso civico che accende i riflettori su una duplice problematica. Da un lato emerge l'inciviltà cronica di chi sversa i rifiuti senza rispettare i calendari. Dall’altro, si evidenzia la necessità di un potenziamento dei servizi di raccolta e di una vigilanza più stringente, specialmente in questi giorni di forte calura.

Un quartiere densamente popolato come Sant’Antonio non può e non deve essere lasciato a sé stesso.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook