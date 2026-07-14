TorRidendo conquista Torre del Greco: oltre 4mila spettatori in due serate di grande comicità

A cura della Redazione

Oltre 4.000 presenze in due serate, una piazza Santa Croce gremita e un parterre di artisti tra i più apprezzati del panorama nazionale. Si chiude con un bilancio più che positivo la prima edizione di TorRidendo, la rassegna dedicata alla comicità promossa dall'amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, e organizzata dall'Ufficio Cultura del Comune.

L'evento, andato in scena domenica 12 e lunedì 13 luglio, ha registrato il tutto esaurito, con tutti i posti a sedere occupati e centinaia di persone rimaste ad assistere agli spettacoli anche nelle aree circostanti, lungo via Comizi e nei pressi delle transenne allestite per l'occasione.

A fare da filo conduttore alle due serate è stato il coordinatore artistico Antonio D'Ausilio, affiancato dall'attrice Imma Pirone e dal cabarettista Antonio Colursi. Oltre a presentare gli artisti, i tre hanno animato il pubblico con sketch e momenti di intrattenimento, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente la manifestazione.

Il programma ha visto alternarsi sul palco tredici protagonisti della comicità italiana. Nella prima serata si sono esibiti Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, Arteteca e Ciro Ceruti. Particolarmente calorosa l'accoglienza riservata a Cirilli, applaudito a lungo dal pubblico soprattutto per i personaggi e le imitazioni che lo hanno reso celebre nella trasmissione Rai Tale e Quale Show.

La seconda serata ha invece ospitato Gino Fastidio, Enzo e Sal, Antonio Colursi – questa volta nelle vesti di artista – Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino, regalando altre ore di risate e divertimento.

Soddisfatto il sindaco Luigi Mennella, che ha salutato il pubblico nella serata inaugurale. «Siamo contenti del positivo riscontro che anche questa rassegna ha avuto. Ancora una volta, attraverso iniziative di intrattenimento, abbiamo puntato a promuovere le nostre bellezze e, più in generale, le peculiarità turistiche di Torre del Greco. È un percorso che continuerà nei prossimi mesi con una programmazione ricca di appuntamenti fino alle festività natalizie», ha dichiarato il primo cittadino.

L'estate degli eventi a Torre del Greco, dunque, non si ferma. Il prossimo appuntamento è già fissato per il mese di settembre, quando tornerà il "Voci d'Autunno Jazz Festival", il cui programma sarà presentato nelle prossime settimane.

Con il successo di TorRidendo, il Comune conferma la volontà di investire su spettacolo e cultura come strumenti per animare il centro cittadino, valorizzare il territorio e attrarre visitatori, facendo di piazza Santa Croce uno dei principali palcoscenici dell'estate vesuviana.