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Nasce “Luna Nuova”, il nuovo Centro per le Famiglie di Torre del Greco

Nasce “Luna Nuova”, il nuovo Centro per le Famiglie di Torre del Greco

Uno spazio di ascolto, sostegno e partecipazione che lavora per e con la famiglia, accogliendo le sue necessità e valorizzando le sue risorse per promuoverne il benessere.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

È stato inaugurato oggi, venerdì 3 luglio, il nuovo Centro per le Famiglie “Luna Nuova”, uno spazio dedicato all'ascolto, al supporto e alla promozione del benessere familiare, ospitato in un immobile comunale di via delle Forze Armate a Torre del Greco.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Luigi Mennella, l'assessore alle Politiche Sociali Mariateresa Sorrentino, il presidente del Consiglio comunale Gaetano Frulio, la consigliera Pina Di Donna, il dirigente del settore Politiche Sociali Amedeo Cortese e numerosi operatori dell'ufficio comunale con sede nel complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli.

Il nuovo centro nasce dalla collaborazione tra il Comune e la cooperativa sociale Networksociali, che curerà l'erogazione dei servizi. Tre ambienti completamente ristrutturati saranno il punto di riferimento per le famiglie del territorio che affrontano difficoltà di natura psicologica, educativa, relazionale o sociale, offrendo un sostegno qualificato e completamente gratuito.

"Si tratta di un altro tassello che si aggiunge al lavoro che stiamo portando avanti da tre anni nel campo delle politiche sociali – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella – e che conferma l'attenzione che questa amministrazione ha sempre riservato alle persone più fragili e alle loro esigenze."

Sulla stessa linea l'assessore Mariateresa Sorrentino, che ha ricordato il percorso di potenziamento dei servizi sociali cittadini: "Quando ci siamo insediati il settore disponeva di appena tre assistenti sociali. Oggi possiamo contare su una squadra di professioniste e professionisti adeguata alle necessità di una città di quasi 80mila abitanti. 'Luna Nuova' rappresenta un'ulteriore risposta concreta ai bisogni del territorio, ma non sarà l'ultima: nelle prossime settimane arriveranno nuove opportunità e nuovi servizi."

Il Centro per le Famiglie offrirà un'ampia gamma di interventi gratuiti, tra cui sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare, percorsi di supporto alla genitorialità, sostegno educativo, mediazione familiare, uno spazio neutro per gli incontri protetti tra minori e familiari, percorsi dedicati alle famiglie affidatarie e consulenza legale in materia di diritto di famiglia.

Con "Luna Nuova", Torre del Greco rafforza così la propria rete di servizi sociali, mettendo a disposizione delle famiglie un luogo di ascolto, orientamento e accompagnamento capace di rispondere in modo concreto ai bisogni di una comunità sempre più complessa, promuovendo inclusione, sostegno e coesione sociale.

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