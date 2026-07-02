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Torre del Greco, prorogati per altri tre mesi i tirocini del programma GOL

Torre del Greco, prorogati per altri tre mesi i tirocini del programma GOL

La Regione Campania finanzia il prolungamento delle attività fino a settembre. I tirocinanti continueranno a operare negli uffici comunali con un'indennità di 500 euro al mese: coinvolti accoglienza, segreteria, vigilanza, archivio e biblioteca.

(4 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Proroga di tre mesi per i 45 tirocinanti del programma Gol (garanzia di occupabilità dei lavoratori) già impegnati in varie funzioni negli uffici del Comune di Torre del Greco dallo scorso mese di gennaio: è la decisione assunta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella a seguito di quanto disposto dalla Regione Campania (che finanzia interamente il programma), che nell’ufficializzare la decisione ha anche precisato come “il prolungamento – è scritto nella determinazione dirigenziale che formalizza la continuazione – incide sulla sola durata e non costituisce variazione sostanziale né novazione dell’accordo tra le parti”.

Grazie alla decisione del Comune e della Regione, i tirocini potranno proseguire per ulteriori tre mesi, garantendo continuità alle esperienze formative e di inserimento già avviate, con un compenso mensile di 500 euro (finanziato interamente dall’ente di Santa Lucia). La proroga, infatti, consente di consolidare il percorso intrapreso dai partecipanti e di valorizzare il contributo che gli stessi stanno offrendo alle attività degli uffici comunali, in un’ottica di inclusione sociale e crescita professionale.

I tirocinanti nello specifico sono così distribuiti: nove addetti all’accoglienza; dieci alle pubbliche relazioni; dieci alle funzioni di segreteria; otto alla vigilanza; quattro all’archivio; due nel settore bibliotecario; due alla custodia di edifici.

“Abbiamo accolto con grande favore – afferma l’assessora alle risorse umane, Anna Fiore – la decisione della Regione, che ci consente la proroga dei tirocini di inclusione sociale del programma Gol. Si tratta di un’esperienza che avrebbe dovuto concludersi il 30 giugno e che, invece, potrà proseguire per altri tre mesi. Si tratta di una scelta attesa e auspicata dagli stessi tirocinanti, che dallo scorso mese di gennaio collaborano con il nostro Comune. L’adesione alla proroga da parte dei partecipanti conferma, inoltre, quanto questa esperienza lavorativa sia importante e utile. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno di chi, con grande senso di responsabilità, segue quotidianamente il loro percorso, a partire dai dipendenti che svolgono il ruolo di tutor e proseguendo per i lavoratori dell’ufficio risorse umane che, con scrupolosità, seguono la parte amministrativa”.

Grazie alla decisione del Comune e della Regione, i tirocini potranno proseguire per ulteriori tre mesi, garantendo continuità alle esperienze formative e di inserimento già avviate, con un compenso mensile di 500 euro (finanziato interamente dall’ente di Santa Lucia). La proroga, infatti, consente di consolidare il percorso intrapreso dai partecipanti e di valorizzare il contributo che gli stessi stanno offrendo alle attività degli uffici comunali, in un’ottica di inclusione sociale e crescita professionale.

I tirocinanti nello specifico sono così distribuiti: nove addetti all’accoglienza; dieci alle pubbliche relazioni; dieci alle funzioni di segreteria; otto alla vigilanza; quattro all’archivio; due nel settore bibliotecario; due alla custodia di edifici. “Abbiamo accolto con grande favore – afferma l’assessora alle risorse umane, Anna Fiore – la decisione della Regione, che ci consente la proroga dei tirocini di inclusione sociale del programma Gol. Si tratta di un’esperienza che avrebbe dovuto concludersi il 30 giugno e che, invece, potrà proseguire per altri tre mesi. Si tratta di una scelta attesa e auspicata dagli stessi tirocinanti, che dallo scorso mese di gennaio collaborano con il nostro Comune. L’adesione alla proroga da parte dei partecipanti conferma, inoltre, quanto questa esperienza lavorativa sia importante e utile. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno di chi, con grande senso di responsabilità, segue quotidianamente il loro percorso, a partire dai dipendenti che svolgono il ruolo di tutor e proseguendo per i lavoratori dell’ufficio risorse umane che, con scrupolosità, seguono la parte amministrativa

I tirocinanti nello specifico sono così distribuiti: nove addetti all’accoglienza; dieci alle pubbliche relazioni; dieci alle funzioni di segreteria; otto alla vigilanza; quattro all’archivio; due nel settore bibliotecario; due alla custodia di edifici. “Abbiamo accolto con grande favore – afferma l’assessora alle risorse umane, Anna Fiore – la decisione della Regione, che ci consente la proroga dei tirocini di inclusione sociale del programma Gol. Si tratta di un’esperienza che avrebbe dovuto concludersi il 30 giugno e che, invece, potrà proseguire per altri tre mesi. Si tratta di una scelta attesa e auspicata dagli stessi tirocinanti, che dallo scorso mese di gennaio collaborano con il nostro Comune. L’adesione alla proroga da parte dei partecipanti conferma, inoltre, quanto questa esperienza lavorativa sia importante e utile. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno di chi, con grande senso di responsabilità, segue quotidianamente il loro percorso, a partire dai dipendenti che svolgono il ruolo di tutor e proseguendo per i lavoratori dell’ufficio risorse umane che, con scrupolosità, seguono la parte amministrativa”.

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