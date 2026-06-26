Torre del Greco, Parco del Vesuvio: focus su incendi e discariche abusive

A cura della Redazione

Potere al Popolo Torre del Greco e Alternativa Civica Popolare incontrano i vertici dell'Ente Parco: «Seguiremo gli impegni assunti affinché si traducano in interventi concreti»

Un confronto sui principali problemi ambientali del Parco Nazionale del Vesuvio e sulle strategie messe in campo per la tutela del territorio. È questo il tema dell'incontro che si è svolto ieri, 23 giugno, tra una delegazione di Potere al Popolo! Torre del Greco e Alternativa Civica Popolare e i vertici dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Al tavolo erano presenti il presidente dell'Ente Parco, Raffaele De Luca, e la direttrice Paola Conti, che hanno illustrato le attività in corso per la salvaguardia dell'area protetta.

Nel corso della riunione la delegazione ha chiesto chiarimenti sullo stato di conservazione del territorio e sulle azioni avviate per contrastare alcune delle principali criticità ambientali. Tra gli argomenti affrontati figurano il piano di prevenzione degli incendi boschivi, gli interventi di piantumazione, le misure per ridurre il rischio idrogeologico e il contrasto alle discariche abusive presenti in diverse zone del Parco.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti delle due realtà civiche, l'incontro ha rappresentato un primo momento di approfondimento sulle politiche ambientali dell'Ente. L'obiettivo dichiarato è quello di monitorare l'attuazione degli interventi illustrati dai vertici del Parco, verificando che agli impegni annunciati seguano azioni concrete.

Durante il confronto, il presidente De Luca e la direttrice Conti hanno inoltre manifestato la disponibilità a coinvolgere la delegazione nei futuri incontri tecnici dedicati alle diverse problematiche del territorio.

Per Potere al Popolo! Torre del Greco e Alternativa Civica Popolare si tratta di un'opportunità per seguire da vicino l'evoluzione dei progetti e contribuire al dibattito su temi che, da anni, rappresentano una delle principali sfide per il Parco Nazionale del Vesuvio, sia dal punto di vista della tutela ambientale sia delle prospettive di sviluppo sostenibile ed economico del territorio.

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