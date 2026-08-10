Torre del Greco, Per il Rilancio guarda già alle prossime elezioni: «Entra nella nostra squadra»

A cura della Redazione

«Non è più possibile restare a guardare senza agire». È con lo stesso messaggio che accompagnò la nascita dell'associazione nel 2010 che Per il Rilancio torna a rivolgersi ai cittadini di Torre del Greco, questa volta con un obiettivo preciso: allargare il gruppo e cominciare a costruire la squadra da presentare alle prossime elezioni amministrative.

L'appello arriva attraverso una comunicazione nella quale il movimento ripercorre le tappe della propria storia e invita chi vuole impegnarsi direttamente per la città a farsi avanti.

Dall'associazione alla politica

L'esperienza di Per il Rilancio di Torre del Greco nasce nel 2010 dall'iniziativa di un gruppo di cittadini che decise di impegnarsi in prima persona sui problemi del territorio.

In una prima fase l'attività si è sviluppata soprattutto sul piano associativo, attraverso battaglie sociali e culturali, iniziative nei quartieri ed eventi. La svolta politica è arrivata nel 2023, quando il gruppo ha deciso di presentarsi alle elezioni amministrative con la lista “Per il Rilancio”.

Un passaggio che, sottolineano dal movimento, non ha modificato lo spirito originario: la volontà di partecipare attivamente alla vita pubblica senza limitarsi a osservare ciò che accade in città.

«La nostra famiglia è cresciuta»

Negli anni la struttura organizzativa si è progressivamente ampliata. Oggi il movimento dispone di un presidente, un coordinatore, un segretario e un comitato direttivo, oltre a una sede stabile in via San Giovanni Battista 6, definita dagli aderenti «casa nostra».

A questa si aggiungono tre punti di appoggio distribuiti sul territorio cittadino, utilizzati periodicamente per incontri e confronti. Il gruppo è inoltre presente sui social, attraverso Facebook e Instagram, e dispone di un canale WhatsApp per raccogliere segnalazioni e informare sulle iniziative.

Obiettivo prossime amministrative

Lo sguardo è però già rivolto al prossimo appuntamento con le urne. Per il Rilancio annuncia di essere al lavoro per costruire la futura squadra elettorale, puntando su persone che abbiano, come viene sottolineato nel documento, «passione e competenza».

Da qui l'invito rivolto direttamente ai cittadini interessati a partecipare al progetto: chi vorrà aderire potrà contattare il movimento attraverso i suoi canali e incontrare i rappresentanti del gruppo nella sede torrese. «In questi ultimi tre anni abbiamo vinto battaglie e raggiunto risultati. Ma non ci basta», spiegano da Per il Rilancio.

Il messaggio conclusivo riprende quello con cui tutto ebbe inizio sedici anni fa: «Non è più possibile restare a guardare senza agire. Noi ci siamo. Per il Rilancio».