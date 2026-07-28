Movida violenta a Torre del Greco, Borriello: "Serve una rivoluzione educativa"

A cura della Redazione

La violenza che ha sconvolto la movida di Torre del Greco non può essere liquidata come un semplice episodio di cronaca. È il sintomo di una crisi educativa, culturale e sociale che coinvolge l'intera comunità. È questa la riflessione sviluppata dal professor Antonio Borriello in una lunga lettera aperta rivolta ai giovani, alle famiglie, alle istituzioni e alle agenzie educative della città.

Lo studioso prende spunto dai fatti avvenuti tra il 29 e il 30 maggio, culminati con l'arresto di sette giovani gravemente indiziati, a vario titolo, di rissa aggravata e tentato omicidio, per proporre un'analisi che va oltre l'aspetto giudiziario e individua le radici del fenomeno nella perdita di riferimenti educativi e nel crescente vuoto di valori.

La violenza come specchio del fallimento degli adulti

Secondo Borriello, i giovani protagonisti delle aggressioni rappresentano il riflesso di un più ampio fallimento educativo. Richiamando il pensiero del pedagogista Giuseppe Acone, l'autore sostiene che il branco, alimentato da alcol, droga e ricerca del consenso, sostituisce il merito, lo studio e la responsabilità con la forza, la sopraffazione e l'esibizione della violenza.

Una deriva che, osserva, riguarda trasversalmente ogni ceto sociale e che dimostra come nessuna famiglia possa considerarsi immune dal disagio delle nuove generazioni.

Le critiche alla politica: "Serve una visione, non solo ordinanze"

Uno dei passaggi centrali della lettera riguarda il ruolo delle istituzioni. Borriello riconosce l'impegno sul fronte dell'ordine pubblico, ma ritiene insufficiente una risposta limitata a ordinanze restrittive, coprifuoco o divieti di vendita di alcolici.

A suo giudizio manca una vera strategia di prevenzione, capace di affrontare le cause profonde del disagio giovanile. Lo studioso denuncia inoltre la carenza di spazi culturali e aggregativi destinati agli adolescenti, citando le condizioni di Villa Macrina, della biblioteca "Enzo Aprea", del Centro Servizi Culturali e del Centro Sportivo "La Salle", strutture che, secondo l'autore, dovrebbero tornare a rappresentare luoghi di crescita e socializzazione.

Scuola e famiglia chiamate a recuperare il proprio ruolo

Ampio spazio è dedicato anche alle responsabilità delle agenzie educative. Per Borriello, molte famiglie hanno progressivamente rinunciato al proprio ruolo di guida, mentre la scuola, schiacciata da burocrazia e logiche amministrative, fatica a essere una comunità capace di educare ai valori.

Lo studioso propone di restituire centralità all'educazione emotiva, insegnando ai ragazzi a gestire rabbia, frustrazione e fallimenti, sviluppando empatia e rispetto dell'altro. Anche la Chiesa, secondo l'autore, è chiamata a rafforzare la propria presenza educativa nei confronti delle nuove generazioni.

Contro il nichilismo della movida

Nel suo intervento Borriello richiama anche filosofi e scrittori come Gianni Vattimo e Samuel Beckett per descrivere quello che definisce il "nichilismo della notte": una condizione in cui il vuoto esistenziale spinge alcuni giovani a cercare identità attraverso gesti estremi e violenti.

La scena dell'accoltellamento avvenuto in via Vittorio Veneto, osserva, rappresenta il simbolo di una generazione che rischia di sostituire il senso della vita con la logica del branco e della sopraffazione.

Le proposte: un nuovo patto educativo territoriale

La parte conclusiva della lettera assume un carattere fortemente propositivo. Borriello propone la nascita di un autentico Patto educativo territoriale, fondato sulla collaborazione tra scuola, famiglie, amministrazioni, associazioni e mondo ecclesiale.

Tra le iniziative suggerite figurano il rilancio di laboratori culturali e teatrali, l'istituzione di Unità di Strada Pedagogiche, composte da educatori e mediatori presenti nei luoghi della movida, e la creazione di centri di sostegno alla genitorialità per accompagnare le famiglie nel loro compito educativo. Pur apprezzando il recente Patto Educativo Territoriale promosso dal Comune e lo stanziamento di 230 mila euro, lo studioso avverte che ogni misura rischia di restare inefficace senza una visione condivisa e di lungo periodo.

L'appello ai giovani: "Imparate a rialzarvi dagli errori"

La lettera si chiude con un messaggio diretto ai ragazzi. Citando Samuel Beckett, Borriello invita i giovani a imparare a vivere gli errori senza trasformarli in violenza.

«La violenza non è una prova di forza, è solo la scorciatoia di chi non ha nient'altro da dire», scrive lo studioso, esortando le nuove generazioni a lasciare "i coltelli a casa" e a riscoprire il valore della propria giovinezza. Un invito che si traduce in un appello rivolto all'intera comunità: ricostruire una cultura dell'educazione e della responsabilità per restituire ai giovani un futuro diverso da quello segnato dalla violenza.