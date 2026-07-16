Torre del Greco, 230mila euro alle scuole: fondi per progetti educativi, inclusione e innovazione

A cura della Redazione

Un investimento da 230mila euro per sostenere la scuola di e ampliare l'offerta formativa degli istituti cittadini. È quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino.

L'atto definisce le linee di indirizzo che serviranno al dirigente del settore per predisporre il bando rivolto a tutti gli istituti comprensivi e alle scuole secondarie presenti sul territorio.

Obiettivo: una scuola più inclusiva e innovativa

L'iniziativa punta a sostenere progetti in grado di migliorare la qualità dell'offerta formativa, rafforzare i servizi scolastici e rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che possono limitare il diritto allo studio, garantendo pari opportunità agli studenti e alle loro famiglie.

Come si legge nella delibera, saranno finanziate le proposte progettuali che dimostreranno una concreta ricaduta educativa, culturale e formativa sulla popolazione scolastica e che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale.

Laboratori, legalità e nuove tecnologie

Gli istituti potranno presentare progetti in numerosi ambiti. Tra quelli individuati figurano laboratori di teatro, musica, arte, educazione alimentare e ambientale, percorsi dedicati alla legalità, all'inclusione sociale e alla lotta contro la dispersione scolastica.

Spazio anche all'introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative, alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, al sostegno degli studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio e alle iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio e dell'emarginazione giovanile.

I finanziamenti potranno inoltre essere utilizzati per interventi di riqualificazione degli ambienti scolastici strettamente collegati alle attività progettuali, purché non rientrino negli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di competenza del Comune.

I criteri per ottenere il finanziamento

Le proposte saranno valutate sulla base di diversi parametri: la coerenza con gli obiettivi del bando, la qualità e l'originalità del progetto, la chiarezza degli obiettivi e delle modalità di realizzazione, l'impatto sulla comunità scolastica e il numero dei destinatari coinvolti.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che favoriscono l'inclusione degli alunni con disabilità, bisogni educativi speciali o situazioni di fragilità, oltre che all'innovazione didattica, alla sostenibilità ambientale, alla solidità del piano economico-finanziario e alla concreta fattibilità delle iniziative.

Al centro gli studenti del territorio

La delibera sottolinea infine che i principali destinatari dei finanziamenti saranno gli alunni degli istituti comprensivi e delle scuole superiori di Torre del Greco, con l'obiettivo di offrire loro maggiori opportunità di crescita culturale, educativa e sociale.

Con questo stanziamento l'amministrazione comunale punta a rafforzare il ruolo della scuola come presidio di formazione, inclusione e sviluppo del territorio, investendo su progetti capaci di lasciare un segno concreto nella comunità scolastica e nella città.

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