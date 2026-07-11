TorRidendo accende l'estate di Torre del Greco: due serate di risate con i big della comicità

A cura della Redazione

Due serate dedicate al sorriso, con alcuni tra i volti più noti della comicità italiana. Sabato 12 e domenica 13 luglio piazza Santa Croce ospiterà TorRidendo, la rassegna promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, inserita nel calendario degli eventi estivi che accompagneranno la città fino alle festività di fine anno.

Per l'occasione, il cuore del centro storico si trasformerà in una grande arena della comicità, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere disponibili.

L'iniziativa, organizzata dall'Ufficio Cultura del Comune di Torre del Greco, sarà coordinata artisticamente da Antonio D'Ausilio, che oltre al ruolo di direttore artistico vestirà anche i panni del conduttore. Al suo fianco saliranno sul palco Imma Pirone, attrice della fiction Rai Un posto al sole, e il cabarettista Antonio Colursi, chiamati a presentare i dodici artisti protagonisti della manifestazione.

Il programma si aprirà sabato 12 luglio con Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, gli Arteteca e Ciro Ceruti. La seconda serata, domenica 13 luglio, vedrà invece alternarsi sul palco Gino Fastidio, Enzo e Sal, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino.

«Con TorRidendo – sottolinea il sindaco Luigi Mennella – proseguiamo sulla scia degli eventi che puntano a promuovere le bellezze e le prerogative turistiche di Torre del Greco. A un mese dalla Festa dei Quattro Altari, le nostre strade tornano a riempirsi di cittadini e visitatori grazie a un altro importante appuntamento culturale. La programmazione che abbiamo costruito punta a valorizzare le tante potenzialità della città e i risultati, in termini di presenze, ci stanno dando ragione».

Con TorRidendo, Torre del Greco aggiunge così un nuovo tassello al cartellone estivo, puntando su spettacolo e intrattenimento per animare il centro cittadino e richiamare pubblico anche dai comuni limitrofi. Un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi dell'estate grazie a un cast ricco di nomi amatissimi dal pubblico.

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