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Torre del Greco, nuovo spazio dedicato all'ascolto e al sostegno delle famiglie

Torre del Greco, nuovo spazio dedicato all'ascolto e al sostegno delle famiglie

L'inaugurazione il 3 luglio in via delle Forze Armate

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un nuovo spazio dedicato all’ascolto e al sostegno delle famiglie: è quello che verrà inaugurato a Torre del Greco, al civico 4 di via delle Forze Armate, venerdì 3 luglio alle ore 11. È qui che sorgerà il centro per le famiglie “Luna Nuova”, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e che sarà gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Networksociali.

Alla cerimonia del taglio del nastro parteciperanno il sindaco, Luigi Mennella; l’assessore alle politiche sociali, Mariateresa Sorrentino; il dirigente del settore comunale che comprende politiche sociali, piano di zona Ats N31 e pari opportunità, Amedeo Cortese.

Nel corso della mattinata saranno presentate le principali caratteristiche del centro e sarà organizzata una visita negli spazi di proprietà del Comune, in passato adibiti a uffici dell’ente.

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