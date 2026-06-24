Torre del Greco, la Cittadella dello Sport si amplia: in arrivo quattro campi da tennis

A cura della Redazione

La Cittadella dello Sport di viale Europa si prepara ad accogliere un nuovo tassello del suo sviluppo: un centro tennistico comunale con quattro campi da gioco, di cui uno principale pensato per ospitare eventi e dotato di tribune modulari da circa 600 posti. Un intervento che si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana e potenziamento delle infrastrutture sportive di Torre del Greco.

Il progetto è stato approvato con una delibera della giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore Virginia Palomba, attraverso il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). Si tratta del passaggio tecnico necessario per partecipare all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un investimento strategico da 3,45 milioni di euro

L’obiettivo dell’amministrazione è candidare l’intervento a un finanziamento da 3 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe un cofinanziamento comunale pari a 450mila euro. Un investimento complessivo che, se approvato, consentirebbe di trasformare in realtà uno dei progetti più rilevanti della programmazione sportiva cittadina.

Secondo quanto riportato nella delibera, la Cittadella dello Sport rappresenta uno degli interventi centrali dell’azione amministrativa, pensato non solo per migliorare le infrastrutture sportive pubbliche, ma anche per favorire la pratica agonistica e di base, contribuire alla rigenerazione urbana e rafforzare i servizi destinati alla cittadinanza.

Il progetto del nuovo centro tennistico

Il futuro centro prevede la realizzazione di quattro campi da tennis all’aperto regolamentari. Il campo principale sarà destinato alle competizioni e agli eventi e potrà contare su tribune modulari da circa 600 posti, mentre gli altri tre campi saranno dedicati ad allenamenti e attività quotidiane.

L’impianto sarà completato da un blocco servizi che comprenderà spogliatoi, reception, servizi igienici, infermeria, depositi e locali tecnici. Sono previste anche sistemazioni esterne, percorsi accessibili e aree verdi, in un’ottica di riqualificazione complessiva dell’area.

Sostenibilità, accessibilità e sport inclusivo

Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale ed energetica del progetto, insieme alla piena accessibilità degli spazi. Le infrastrutture saranno infatti pensate per garantire percorsi adeguati e dotazioni compatibili anche con la pratica del tennis in carrozzina e con altre attività sportive inclusive.

Il progetto non ha solo una finalità sportiva, ma anche sociale. Come stabilito dalla delibera, il centro dovrà garantire alle fasce più fragili della popolazione almeno il 25% delle ore di apertura, attraverso l’utilizzo gratuito degli impianti o l’applicazione di tariffe calmierate.

I prossimi passi della candidatura

Saranno ora gli uffici comunali a predisporre tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando “Sport e Periferie 2026”. L’obiettivo è ottenere il finanziamento e inserire il nuovo centro tennistico nel più ampio sviluppo della Cittadella dello Sport, già interessata da interventi su palazzetto e piscina e destinata a diventare uno dei poli sportivi principali del territorio.