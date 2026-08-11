Torre del Greco, guasto idrico: mancanza d'acqua fino alle ore 23.00

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco:
TRAVERSA II DI VIA CAPPELLA BIANCHINI
VIA CAPPELLA BIANCHINI
VIA S. FODERO
VIALE DEI PINI
ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
Gori comunica che i tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:00 di martedì 11 agosto 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.