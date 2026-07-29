Torre del Greco, oltre 16 milioni di euro per ridisegnare la città: approvati tre grandi progetti

A cura della Redazione

Oltre 16 milioni di euro per trasformare il volto di Torre del Greco attraverso interventi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio storico e valorizzazione degli spazi pubblici. È questo il risultato raggiunto dall'amministrazione comunale nell'ambito del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius), finanziato con le risorse del Programma Regionale Fesr Campania 2021-2027.

Il percorso ha compiuto un passo decisivo nella giornata di martedì 28 luglio, quando si è riunita la Cabina di regia, fase propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra Comune e Regione Campania che consentirà l'avvio degli interventi.

All'incontro hanno preso parte il sindaco Luigi Mennella, l'assessore regionale al Governo del Territorio Enzo Cuomo, la consigliera regionale Loredana Raia, oltre ai dirigenti comunali Egidio Ciani e Gaetano Camarda e ai funzionari dei due enti coinvolti.

Tre interventi per cambiare il volto della città

Il programma prevede tre progetti strategici destinati a incidere profondamente sul tessuto urbano cittadino.

Il primo riguarda la rigenerazione del centro storico, attraverso il recupero del sistema delle piazzette, la realizzazione dell'Urban Center e la valorizzazione del Parco Bottazzi, con l'obiettivo di restituire nuova vitalità al cuore della città.

Il secondo intervento punta alla riqualificazione dell'area Palatucci, che diventerà un nuovo spazio pubblico strettamente collegato al sito archeologico di Villa Sora, creando un percorso di valorizzazione urbana e culturale.

Il terzo progetto interesserà invece Villa Macrina, che sarà restaurata e trasformata in un polo dedicato alla poesia leopardiana, con nuovi spazi culturali e la realizzazione di un caffè letterario.

Quasi 13 milioni già finanziati

Il primo progetto e gran parte del secondo beneficeranno di un finanziamento regionale già approvato pari a 12.904.564,77 euro, mentre la restante parte delle opere sarà candidata alla quota premiale prevista dal programma Prius.

Nei prossimi giorni è prevista la firma ufficiale dell'Accordo di Programma tra il Comune di Torre del Greco e la Regione Campania, passaggio che consentirà di avviare concretamente l'iter attuativo dei progetti.

Il gruppo di lavoro del Comune

Ad accompagnare la delegazione comunale è stata anche Laura Calandriello, responsabile unico del procedimento (Rup) per i tre interventi e funzionario tecnico assunto attraverso il concorso Ripam del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel team dedicato al programma Prius operano inoltre i funzionari Rosa Formisano, Nicola Potenza e Mario Notomista, chiamati a supportare le attività tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi.

Una pagina dedicata sul sito del Comune

Per seguire l'evoluzione del programma e consultare tutte le informazioni relative agli interventi, il Comune di Torre del Greco ha attivato una sezione dedicata sul proprio portale istituzionale, dove saranno pubblicati aggiornamenti e documentazione relativi al progetto di rigenerazione urbana.

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