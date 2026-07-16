Torre del Greco, al via i corsi di “InclusiOn”: formazione retribuita per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro

A cura della Redazione

Ha preso ufficialmente il via questa mattina, giovedì 16 luglio, l'azione B del progetto "InclusiOn: accendiamo il futuro", l'iniziativa dedicata all'inclusione sociale e lavorativa delle persone appartenenti alle fasce più fragili della città di Torre del Greco. Circa settanta gli ammessi ai sette percorsi formativi presentati nel corso dell'incontro ospitato nella sala convegni dell'ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

Il progetto, inserito nel programma regionale "Campania Welfare", accompagnerà per tre anni i beneficiari attraverso attività di orientamento, formazione e sostegno all'inserimento lavorativo.

All'incontro hanno partecipato il sindaco Luigi Mennella, l'assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente del settore Politiche sociali Amedeo Cortese e Stefania Scognamiglio, referente dell'azione per il Gruppo Lombardo Formazione.

Nel suo intervento il sindaco Luigi Mennella ha salutato i partecipanti, sottolineando il valore dell'iniziativa e ringraziandoli per aver scelto di cogliere questa opportunità. Il primo cittadino ha evidenziato come i corsi rappresentino un'occasione concreta per acquisire competenze e certificazioni spendibili nel futuro percorso professionale.

I sette percorsi formativi previsti riguardano figure e competenze particolarmente richieste dal mercato del lavoro: assistenza all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (500 ore), operatore amministrativo-contabile (300 ore), operatore di attività fisica adattata (300 ore), operatore delle attività di vigilanza e sicurezza (300 ore) e tre corsi dedicati alle competenze digitali di base, della durata di 40 ore ciascuno.

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere percorsi di presa in carico multidisciplinare finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili o a rischio di esclusione sociale, attraverso interventi formativi retribuiti che consentano l'acquisizione di competenze chiave.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione delle cooperative sociali La Via Lattea e Le Ali, del Gruppo Lombardo Formazione e di Amaltealab, realtà impegnate nella gestione delle diverse attività previste dal programma.

Uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa è rappresentato proprio dalla gratuità dei corsi, ai quali si aggiunge un rimborso orario riconosciuto a ciascun partecipante ammesso, misura pensata per favorire la frequenza e abbattere gli ostacoli economici che spesso limitano l'accesso alla formazione.

L'accesso ai percorsi è stato preceduto da una fase di orientamento individuale, articolata in colloqui della durata di due ore, che ha consentito di individuare i candidati più idonei e costruire per ciascuno un percorso formativo coerente con le competenze e le prospettive di inserimento lavorativo.