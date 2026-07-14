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Torre del Greco, InclusiOn: al via i percorsi formativi retribuiti per favorire l'inclusione lavorativa

Torre del Greco, InclusiOn: al via i percorsi formativi retribuiti per favorire l'inclusione lavorativa

Primo incontro pubblico il 16 luglio per i candidati ammessi all'Azione B del progetto promosso dal Comune di Torre del Greco: orientamento, presa in carico multidisciplinare e formazione per accompagnare le persone più fragili verso l'autonomia e il lavoro.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Entra nel vivo l'Azione B di "InclusiOn: accendiamo il futuro", il progetto dedicato alle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione, promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. L'iniziativa, coordinata dall'assessorato alle Politiche Sociali retto da Mariateresa Sorrentino e dagli uffici comunali competenti, è realizzata in sinergia con i soggetti attuatori: le cooperative sociali La Via Lattea e Le Ali, il Gruppo Lombardo e Amaltealab.

Conclusa la fase di selezione, i candidati ammessi ai percorsi formativi prenderanno parte a un primo incontro pubblico in programma giovedì 16 luglio, dalle 10 alle 13, nella sala convegni dell'ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

All'appuntamento interverranno il sindaco Luigi Mennella, l'assessore alle Politiche Sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente del settore comunale Amedeo Cortese e Stefania Scognamiglio, referente dell'Azione B del progetto per Gruppo Lombardo Formazione Srl.

L'incontro rappresenta un passaggio fondamentale per l'avvio delle attività previste dal progetto. Come evidenziato nel manifesto che annuncia l'iniziativa, ai candidati saranno illustrati nel dettaglio i percorsi e i successivi passaggi operativi necessari all'attuazione dell'intervento.

La partecipazione è infatti indispensabile per dare il via ai percorsi obbligatori di orientamento, presa in carico multi-professionale e formazione retribuita, finalizzati all'acquisizione di competenze chiave, al rafforzamento dell'autonomia sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro.

L'Azione B di "InclusiOn: accendiamo il futuro" punta a offrire un'opportunità concreta di crescita personale e professionale, attraverso un modello integrato che mette al centro la persona e ne accompagna il percorso verso l'inclusione sociale e lavorativa.

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