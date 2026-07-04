Ospedale Maresca, oltre 120 posti letto dopo i lavori: ecco come cambia la struttura

A cura della Redazione

Lavori al quarto piano praticamente ultimati, dove verranno alloccati 22 posti letto per degenze chirurgiche e terapia intensiva post-operatoria. Interventi già programmati al terzo piano per sistemare 24 posti letto di area medica; la realizzazione di un laboratorio di analisi al primo piano che sarà pronto entro il prossimo autunno; interventi di ristrutturazione edile ed impiantistica nei locali posti al primo piano della “palazzina nuova” per ambulatori e palestra riabilitativa; lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del tunnel che collega i due edifici.

Sono importanti i lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione che stanno interessando (e che ancora interesseranno) l’ospedale Maresca, la struttura sanitaria di Torre del Greco che serve un’utenza di quasi 250mila persone.

È quanto hanno potuto constatare di persona il sindaco Luigi Mennella e la presidente della commissione sanità del consiglio regionale Loredana Raia che ieri, venerdì 3 luglio, si sono recati al nosocomio di via Montedoro per verificare lo stato degli interventi che stanno cambiando il volto della struttura sanitaria e al termine dei quali il nosocomio potrà contare su oltre 120 posti letto complessivi.

“Con il direttore generale dell’Asl Na 3 Sud, Giuseppe Russo, e la direttrice sanitaria del Maresca, Alessandra Gimignano – affermano Mennella e Raia – seguiamo da anni tutti gli interventi di potenziamento ed efficientamento, sostenuti dalla Regione, messi in opera per l’ospedale di Torre del Greco e stavolta abbiamo toccato con mano lo stato di avanzamento dei lavori al quarto piano (che a regime ospiterà tredici posti letto di ortopedia di cui uno in isolamento, sette di chirurgia con uno in isolamento e due di terapia intensiva post-operatoria)”.

Qui, dal punto di vista strutturale è tutto pronto e a breve arriveranno le attrezzature e gli arredi necessari per l'attivazione del nuovo reparto completamente riqualificato. Al terzo piano invece vanno avanti i lavori di ristrutturazione finalizzati alla creazione di 24 nuovi posti letto per l'area medica, che - a differenza di quelli al quarto piano - sono in corso con le attività ordinarie che proseguono regolarmente. Un’accelerata in tal senso si avrà con la realizzazione di un nuovo blocco operatorio, in continuità con le degenze chirurgiche, in appositi spazi individuati proprio al quarto piano del Maresca.

“Gli interventi in corso all’ospedale di Torre del Greco, che si aggiungono alle attivazioni negli anni precedenti di diverse attività ambulatoriali che ad oggi consentono di prendere in carico migliaia di pazienti ogni anno – continuano il sindaco Luigi Mennella e la presidente della commissione sanità in consiglio regionale, Loredana Raia – sono destinati a cambiare il volto del Maresca e rispondere così alle richieste di un bacino di utenza di migliaia di cittadini del nostro comprensorio, che dagli anni ‘70 ha sempre avuto come punto di riferimento sanitario il nosocomio di via Montedoro”.

“La Regione Campania – conclude Raia – continua, insieme all’Asl Napoli 3 Sud, l’impegno per migliorare l’offerta sanitaria ospedaliera pubblica e, al contempo, grazie agli investimenti del Pnrr, potenzia la sanità territoriale, a partire dal fondamentale ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per assicurare alle persone bisognevoli di cure risposte adeguate e di prossimità, al fine anche di evitare che ogni esigenza di cure possa finire nei nostri pronto soccorso. L’uscita dal piano di rientro in sanità affida alla Regione una nuova grande responsabilità, che intendiamo esercitare nell’interesse dei cittadini e delle cittadine, a partire dai più fragili. Perché la salute possa continuare ad essere, come recita l'articolo 32 della Costituzione, un diritto fondamentale dell'individuo”.