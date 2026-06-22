Torre del Greco, trionfo della Scuola Calcio Azzurri al Memorial “Umberto Feola”

A cura della Redazione

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la 20esima edizione del Memorial “Umberto Feola”, storica manifestazione calcistica giovanile che si svolge a Torre del Greco dedicata al giovane allenatore torrese prematuramente scomparso e ormai diventata un punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio.

Nonostante il caldo intenso, le gare sono state avvincenti, corrette ed equilibrate, confermando ancora una volta lo spirito sportivo che da sempre contraddistingue l’evento e il valore educativo che porta avanti da oltre vent’anni.

La competizione e i risultati finali

A conquistare il primo posto è stata la Scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo, protagonista di una prestazione solida e continua, chiusa con una vittoria e un pareggio.

Alle sue spalle si è classificata la Campania Puteolana, che ha saputo distinguersi con una vittoria convincente nel corso del triangolare. Chiude il podio virtuale l’Ercolanese, che ha comunque ben figurato, portando a casa un pareggio e dimostrando buone qualità tecniche e organizzative.

Il valore istituzionale e la presenza del territorio

L’evento ha registrato una significativa partecipazione istituzionale, a conferma dell’importanza che il Memorial riveste per la comunità locale.

Presenti il Consiglio Regionale della Campania, rappresentato dal Presidente Dott. Massimiliano Manfredi, e il Comune di Torre del Greco, con il Sindaco Luigi Mennella, il Presidente del Consiglio Gaetano Frulio e la Delegata allo Sport Valentina Ascione.

La manifestazione ha inoltre accolto la presenza del neo presidente della Turris, Giuseppe Langella, accompagnato dal direttore sportivo Flammia, una partecipazione che ha conferito ulteriore prestigio all’intera giornata.