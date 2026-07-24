Torre del Greco punta sul turismo: alleanza tra Comune, Federalberghi e Consorzio Corallo e Cammeo

A cura della Redazione

Un accordo strategico per promuovere Torre del Greco come destinazione turistica, valorizzando le sue eccellenze culturali e artigianali. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Torre del Greco, dal Consorzio Corallo e Cammeo Torrese e da Federalberghi Costa del Vesuvio, che punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, sistema ricettivo e comparto culturale.

L'intesa è stata firmata dal sindaco Luigi Mennella, dal presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, Vincenzo Aucella, e dalla presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba. Avrà una durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e non comporterà costi per i soggetti coinvolti.

Il museo Mac³ al centro della promozione turistica

Fulcro del protocollo è il Mac³ – Museo d'Arte, Corallo, Cammeo e Città, considerato uno dei principali simboli culturali e identitari di Torre del Greco.

Grazie all'accordo, il museo entrerà stabilmente nell'offerta destinata ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio, diventando uno dei punti di riferimento dell'esperienza di visita in città.

Un tavolo permanente per lo sviluppo del turismo

Tra le novità previste dall'intesa c'è anche l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione tra i tre firmatari.

L'organismo avrà il compito di programmare, coordinare e monitorare le iniziative dedicate allo sviluppo turistico, favorendo un confronto costante sulle strategie utili ad aumentare il numero dei visitatori e prolungarne la permanenza sul territorio.

Gli impegni dei firmatari

Secondo quanto stabilito dal protocollo, Federalberghi Costa del Vesuvio promuoverà il Mac³ all'interno delle strutture associate attraverso materiale informativo, i propri canali di comunicazione e l'inserimento del museo tra le principali attrazioni consigliate agli ospiti.

Il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese garantirà il supporto alla promozione delle attività museali e degli eventi, valutando anche specifiche agevolazioni dedicate ai visitatori provenienti dalle strutture ricettive aderenti.

Il Comune di Torre del Greco, invece, assicurerà il coordinamento istituzionale dell'iniziativa, favorendo una programmazione condivisa delle politiche turistiche attraverso tavoli tecnici dedicati.

Mennella: "Fare sistema per il futuro turistico della città"

«Con questo protocollo rafforziamo un'alleanza che mette al centro il futuro turistico della città – afferma il sindaco Luigi Mennella –. La promozione di Torre del Greco passa dalla capacità di fare sistema, valorizzando le nostre eccellenze culturali, l'artigianato identitario del corallo e del cammeo e il ruolo fondamentale delle strutture ricettive».

Palomba: "La collaborazione è la chiave per crescere"

Per la presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, l'accordo rappresenta «un esempio concreto di come la valorizzazione turistica del territorio possa nascere solo attraverso una collaborazione stabile e strutturata tra istituzioni e operatori privati».

«La concertazione tra pubblico e privato – aggiunge – è una condizione indispensabile per costruire un'offerta turistica competitiva, capace di mettere in rete le eccellenze del territorio e di generare nuove opportunità di crescita».

Aucella: "Mille kit promozionali per far conoscere il Mac³"

Anche il presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, Vincenzo Aucella, sottolinea il valore concreto dell'iniziativa.

«Crediamo che la valorizzazione del territorio debba tradursi in azioni concrete e non restare solo un impegno sulla carta. Per questo abbiamo realizzato mille kit promozionali dedicati al Mac³, che mettiamo a disposizione innanzitutto di Federalberghi affinché possa promuovere il museo attraverso le strutture ricettive aderenti. Vogliamo inoltre estendere questa opportunità a tutte le strutture ricettive del territorio».

Le strutture interessate potranno richiedere gratuitamente il materiale promozionale scrivendo all'indirizzo info@corallocammeotorrese.it. Il Consorzio provvederà alla distribuzione dei kit fino a esaurimento delle disponibilità.

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