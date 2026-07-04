Anci Campania, Luigi Mennella nominato delegato al turismo dell'area vesuviana

A cura della Redazione

Promuovere iniziative e azioni volte a valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico e naturalistico dell’area vesuviana e dei territori costieri della Campania, favorendo strategie condivise di sviluppo turistico e di valorizzazione delle risorse legate al mare.

Parte da questi presupposti la decisione del presidente di Anci Campania (l’associazione che raggruppa tutti i comuni della regione), Francesco Morra, di conferire al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, la delega al turismo dell’area vesuviana e alle politiche del mare, al fine “di rafforzare – si legge nella missiva inviata da Morra al primo cittadino – la governance di Anci Campania e favorire un più ampio coinvolgimento nella fase istruttoria e operativa delle attività dell’associazione”.

Per Francesco Morra “particolare attenzione sarà rivolta al rafforzamento dell'offerta turistica dell’area vesuviana, alla promozione di percorsi integrati tra cultura, ambiente, enogastronomia e tradizioni locali, nonché alle politiche del mare, con riferimento alla tutela e valorizzazione delle coste, allo sviluppo dell’economia del mare, al potenziamento della portualità turistica, alla mobilità marittima e alla promozione di un turismo sostenibile capace di generare crescita economica e occupazione”.

“Si tratta – spiega ancora il presidente regionale dell’associazione – di un ambito strategico sul quale Anci Campania intende consolidare il proprio impegno, promuovendo il confronto tra i Comuni, gli operatori del settore e le istituzioni competenti, al fine di costruire politiche integrate che valorizzino le straordinarie potenzialità dell’area vesuviana e del sistema costiero campano”.

“Sono lusingato – afferma il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella – dell’incarico conferitomi e delle parole utilizzate dal presidente Morra, che ringrazio della fiducia accordatami. Ho accettato con grande entusiasmo il ruolo disegnato da Anci Campania e sono pronto a tuffarmi, con l’entusiasmo che da sempre contraddistingue il mio operato, anche in questa nuova avventura, che segue la positiva esperienza vissuta con la passata presidenza legata sempre all’ambito turistico. Questo incarico premia il lavoro portato avanti negli ultimi anni, in particolare per la città di Torre del Greco e più in generale per l’intero comprensorio, che ci vede impegnati su più fronti, a partire dalla costituzione della Dmo Miglio d’oro-Costa del Vesuvio. Sono certo che, sulla scia di tale impegno, potrò assolvere, con l’aiuto di tutti, anche il ruolo individuato da Anci Campania”.