Torre del Greco, rassegna cinematografica presso l'auditorium della Santissima Trinità:

A cura della Redazione

Dieci film, ingresso gratuito e appuntamenti mensili (ad eccezione di agosto) per i ragazzi di Torre del Greco. Prenderà il via giovedì 9 luglio, con la prima proiezione fissato alle ore 20.30, nell’auditorium del complesso della Santissima Trinità di via Circumvallazione, il Cineforum 3.0, nuovo momento di promozione culturale proposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro portato avanti in sinergia tra l’assessore alle politiche giovanili ed il Forum dei Giovani. L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma EventBrite, il cui link è disponibile sui canali social del Forum.

L’iniziativa promuove momenti di aggregazione e partecipazione per la comunità giovanile: un invito a vivere la magia del cinema in un luogo pubblico. Attraverso il linguaggio del cinema, il Cineforum 3.0 punta a offrire ai ragazzi un’occasione di incontro, con momenti dedicati alla discussione ed alla riflessione. Il primo appuntamento è con “I cento passi”, film che racconta la storia di Peppino Impastato, giovane giornalista e attivista siciliano che ha dedicato la propria vita alla lotta contro la mafia. A seguire, sempre alle ore 20.30, il 24 luglio sarà la volta di Encanto; il 4 settembre “Pokemon-Detective Pikachu”; il 18 settembre “La forma dell’acqua”; il 9 ottobre “Patch Adams”; il 23 ottobre Elvis; il 6 novembre Hitchcock; il 20 novembre Blade Runner; l’11 dicembre Bohemian Raphsody; il 18 dicembre “Nightmare-Before Christmas”.

“Con questa iniziativa - afferma l’assessora alle politiche giovanili, Anna Fiore - promuoviamo, in un luogo pubblico come l’auditorium della Santissima Trinità, momenti di aggregazione sociale, di dialogo e di partecipazione dei giovani alla vita della città. Attraverso il cinema vogliamo offrire ai ragazzi di Torre del Greco un’occasione non solo di incontro, ma anche di confronto, capace anche di stimolare riflessioni su temi importanti, come quello affrontato dal primo film, I cento passi. Ringrazio il Forum dei Giovani e l’ufficio politiche giovanili del Comune per il lavoro svolto”.

“Il Cineforum - afferma il presidente del Forum dei Giovani, Alfredo Izzo - rappresenta per noi molto più di una semplice rassegna. Il progetto, infatti, intende offrire gratuitamente momenti di cultura e condivisione, contribuendo concretamente alla crescita della nostra comunità. Attraverso una selezione di titoli, condivisa con l’assessore Anna Fiore, che spaziano tra generi e tematiche, il Cineforum si propone di valorizzare il cinema come linguaggio universale e occasione di confronto sociale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica come strumento di crescita, aggregazione e riflessione, offrendo una programmazione ampia e diversificata, capace di coinvolgere diverse fasce d’età”.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook