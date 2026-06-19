Torre del Greco, parte la Smart City: nuovi arredi urbani in tutta la città

A cura della Redazione

Nuovi elementi di arredo urbano stanno comparendo in diverse aree di Torre del Greco: transenne parapedonali, cestini per piccoli rifiuti e per deiezioni canine, pensiline, panchine e fioriere. Un intervento che rientra nel progetto “Smart City”, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con il coordinamento dell’assessore all’arredo urbano Laura Vitiello.

Un progetto di riqualificazione senza costi per il Comune

Il piano si inserisce in una strategia di riqualificazione urbana che punta a migliorare il decoro cittadino e ampliare i servizi ai cittadini, senza alcun onere per le casse comunali. L’intervento, infatti, è sostenuto da specifici programmi pubblicitari che consentono la fornitura e l’installazione degli arredi.

La delibera di indirizzo approvata dalla giunta di Torre del Greco ha posto le basi del progetto, orientato ai principi di efficacia, economicità ed efficienza, tipici dei modelli di città intelligenti.

Arredo urbano e pubblicità: il modello Smart City

Il progetto prevede la realizzazione e l’installazione di diversi manufatti urbani, tra cui cestini portarifiuti, panchine, dissuasori e transenne parapedonali, segnaletica direzionale interattiva, pensiline e fioriere.

Tutti gli elementi saranno dotati di spazi pubblicitari integrati, progettati nel rispetto del decoro urbano e con una funzione duplice: promozione del territorio e utilità per la cittadinanza.

L’assessore Vitiello: “Innovazione e decoro per la città”

Soddisfazione da parte dell’assessore Laura Vitiello, che sottolinea la portata strategica dell’iniziativa: “Sono molto felice di aver portato avanti questa iniziativa – ha dichiarato – che si inserisce nelle strategie di sviluppo della Smart City. L’obiettivo è coniugare innovazione tecnologica, decoro urbano e servizi alla cittadinanza, attraverso l’installazione di impianti e dispositivi innovativi con spazi pubblicitari, capaci di contribuire alla promozione del territorio senza gravare sui bilanci comunali”.

In questi giorni sono già partite le prime installazioni degli arredi urbani, un’attività destinata a proseguire progressivamente e a coinvolgere l’intero territorio cittadino.