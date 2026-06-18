Torre del Greco investe sul commercio: 150mila euro dalla Regione per il Distretto “Il Vesuvio Vista Mare”

A cura della Redazione

Buone notizie per il tessuto economico e commerciale di Torre del Greco: il progetto del Distretto Urbano del Commercio “Il Vesuvio Vista Mare”, promosso dal Comune di Torre del Greco insieme alle associazioni di categoria, è stato approvato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso Pubblico dedicato ai Distretti del Commercio.

Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 200.000 euro, di cui 150.000 euro finanziati dalla Regione Campania e 50.000 euro cofinanziati dal Comune, già destinati alle attività culturali e agli eventi cittadini. Un investimento che punta a rafforzare il legame tra commercio, turismo e cultura, con un’attenzione particolare al centro storico e alle sue attività.

Un progetto nato dalla collaborazione tra istituzioni e imprese

Il Distretto “Il Vesuvio Vista Mare” nasce da un lavoro congiunto tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per sostenere il commercio locale.

L’approvazione del finanziamento rappresenta un passaggio importante: da idea progettuale a programma concreto di interventi sul territorio, con ricadute dirette per negozi, artigiani e operatori turistici.

Il cuore del progetto sarà una nuova piattaforma digitale dedicata alle attività del Distretto. Uno strumento pensato non solo come vetrina online, ma come vero e proprio ecosistema di servizi: promozione delle attività, calendario unico degli eventi, strumenti di fidelizzazione e collegamenti con servizi utili come consegne a domicilio e parcheggi.

La gestione della piattaforma sarà affidata anche a giovani del territorio, formati appositamente, con l’obiettivo di creare nuove competenze e opportunità occupazionali.

Accanto alla digitalizzazione, un ruolo centrale sarà affidato alla formazione. Gli operatori commerciali e turistici potranno partecipare a percorsi gratuiti dedicati a temi molto concreti: dall’uso degli strumenti digitali alla gestione integrata tra vendita online e offline, fino alle tecniche di accoglienza turistica. Un’attenzione particolare sarà riservata ai giovani, per rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro.

Imprese più forti e un modello di sviluppo sostenibile

Il progetto prevede anche un percorso pilota dedicato alla sostenibilità, chiamato “Città Sostenibili”, che coinvolgerà un gruppo di imprese del Distretto.

Le attività selezionate saranno accompagnate in un percorso gratuito di crescita basato su criteri ambientali, sociali e gestionali. L’obiettivo è duplice: rendere le imprese più competitive e al tempo stesso favorire l’accesso a nuove opportunità di finanziamento e credito per le realtà più virtuose.

Eventi e animazione urbana per rendere il centro più vivo

Un altro asse fondamentale sarà quello degli eventi. Il progetto punta infatti a trasformare le iniziative culturali e di animazione in una leva stabile di sviluppo economico.

Durante tutto l’anno saranno organizzati eventi diffusi lungo le vie del commercio, accompagnati da piccoli interventi di arredo urbano e segnaletica per rendere gli spazi più accoglienti. Non sono previsti cantieri né modifiche alla viabilità, ma azioni leggere e mirate a migliorare la vivibilità e l’attrattività del centro.

Una governance condivisa per accompagnare il cambiamento

Per seguire l’attuazione del progetto sarà istituita una Cabina di regia del Distretto, composta da rappresentanti del Comune, del direttivo del Distretto e delle associazioni di categoria.

Attorno a questo tavolo siederanno anche realtà culturali e formative come l’Incubatore Stecca, l’Istituto “F. Degni”, fondazioni e partner del territorio, insieme agli operatori commerciali e turistici. L’obiettivo è mantenere un confronto costante e garantire che ogni fase del progetto risponda alle reali esigenze della città.

Le ricadute attese sul territorio

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo locale e punta a generare benefici concreti e duraturi. Tra i principali risultati attesi ci sono nuove opportunità di lavoro per i giovani, una maggiore attrattività del centro storico e un sistema integrato capace di unire commercio, cultura e turismo.

A questo si aggiunge il rafforzamento delle imprese locali attraverso percorsi di innovazione e sostenibilità, oltre alla costruzione di un calendario stabile di eventi che possa sostenere in modo continuativo le attività del territorio. Importante anche la creazione di un’infrastruttura digitale destinata a restare attiva anche dopo la conclusione del progetto.

Un modello di sviluppo per tutta la Campania

Il finanziamento rientra nel programma della Regione Campania dedicato ai Distretti del Commercio, strumenti sempre più centrali nelle politiche di rigenerazione urbana e sviluppo economico locale. L’esperienza di Torre del Greco si inserisce quindi in un quadro più ampio, che vede decine di progetti finanziati in tutta la regione con l’obiettivo di rafforzare il commercio di prossimità e valorizzare i centri urbani.

Secondo gli amministratori, il progetto rappresenta un cambio di passo importante: un investimento che punta a dimostrare come cultura, eventi e partecipazione possano diventare leve concrete per la crescita economica.

Un percorso che, nelle intenzioni, vuole rendere il centro urbano più vivo, più attrattivo e più competitivo, mettendo al centro la collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio.