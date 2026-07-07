Torre del Greco, beach volley gratuito sulla Litoranea: nasce il campo libero per tutta l'estate

A cura della Redazione

Un nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità prende vita sulla Litoranea di Torre del Greco. Da oggi, martedì 7 luglio, bagnanti e appassionati potranno utilizzare gratuitamente un campo di beach volley allestito su un tratto di spiaggia libera, senza alcun costo e senza necessità di prenotazione.

L’impianto è stato realizzato dalla ditta incaricata dal Comune nell’ambito di un progetto promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l’obiettivo di offrire ai giovani un’opportunità di aggregazione durante la stagione estiva attraverso la pratica sportiva.

L’iniziativa nasce da una delibera approvata nelle scorse settimane dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili, Anna Fiore, ed è il risultato del percorso avviato dall’assessorato in collaborazione con il Forum dei Giovani. Gli operatori hanno completato l’installazione delle attrezzature – dalle linee di delimitazione del campo alla rete – nel tratto di arenile pubblico compreso tra il lido Miramare e lo stabilimento balneare La Perla, dove il campo resterà a disposizione della cittadinanza per tutta l’estate.

«L’obiettivo – spiega l’assessore Anna Fiore – è animare il litorale durante i mesi estivi con attività accessibili e gratuite. Accanto alla funzione ricreativa e sportiva, il progetto assume anche una valenza educativa e sperimentale: vogliamo verificare la capacità dei cittadini, in particolare dei giovani, di prendersi cura di uno spazio pubblico, promuovendo il rispetto del bene comune messo a disposizione dall’amministrazione».

Secondo quanto previsto dalla delibera della giunta, il campo sarà «a uso libero e aperto», affinché diventi anche uno strumento di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle strutture pubbliche e sulla cultura della partecipazione responsabile.

Sulla stessa linea anche il Forum dei Giovani, che evidenzia come l’iniziativa punti a «incentivare l’uso sociale e sportivo degli spazi pubblici costieri, favorendo momenti di sana aggregazione tra i ragazzi, promuovendo la cultura dello sport accessibile e del benessere psicofisico e valorizzando il litorale come luogo di partecipazione e coinvolgimento giovanile».

Il campo di beach volley rappresenta così una nuova opportunità per vivere la spiaggia non solo come luogo di balneazione, ma anche come spazio di incontro, condivisione e pratica sportiva, nel segno dell'inclusione e della valorizzazione del patrimonio pubblico.