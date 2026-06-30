Rottamazione tributi, già accolte 234 domande: quasi un milione di euro recuperato

A cura della Redazione

Nei primi trenta giorni dall'apertura della finestra per la definizione agevolata dei tributi locali e delle sanzioni amministrative, sono già 234 le domande accolte dalla concessionaria del Comune di Torre del Greco, Publiservizi. Un risultato che si traduce in un recupero complessivo di quasi un milione di euro destinato alle casse comunali, frutto della procedura avviata dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella su impulso dell'assessora al Bilancio Anna Fiore.

L'iniziativa consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente senza il pagamento di interessi e sanzioni aggiuntive, favorendo al tempo stesso il recupero di crediti da parte del Comune.

I dati evidenziano una significativa partecipazione delle famiglie. Delle 234 istanze accolte, ben 194 riguardano utenze domestiche, per un importo complessivo di 468.243,38 euro. Le restanti quaranta domande fanno riferimento a utenze non domestiche, ovvero professionisti e operatori economici, per un valore complessivo di 517.893 euro.

«È presto per tracciare un bilancio – sottolinea l'assessora al Bilancio Anna Fiore – ma questi dati parziali ci consentono già una prima riflessione: oltre l'80 per cento delle domande accolte riguarda utenze domestiche. Parliamo di cittadini e famiglie che, grazie alla possibilità offerta dall'amministrazione comunale, possono rimettersi in regola attraverso un piano di pagamenti sostenibile».

L'assessora evidenzia inoltre la duplice valenza della misura: «Si tratta di un'opportunità concreta di sostegno per cittadini, famiglie, professionisti, commercianti e imprese, nella convinzione che chi ha attraversato un periodo di difficoltà economica non debba essere lasciato solo. Allo stesso tempo, il Comune potrà trasformare vecchi crediti in liquidità, con effetti positivi sul bilancio dell'ente e la possibilità di liberare risorse da destinare ai servizi per l'intera collettività».

La possibilità di aderire alla rottamazione resta aperta fino al 14 settembre. Possono presentare domanda i contribuenti destinatari di ingiunzioni, accertamenti esecutivi, canone unico patrimoniale e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada notificati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2025. La misura interessa anche chi intende regolarizzare omesse o infedeli dichiarazioni Tari relative agli anni dal 2020 al 2024.

Le richieste possono essere presentate direttamente agli sportelli di Publiservizi oppure inviando una mail all'indirizzo consulenza@fiscolocale.it. Il modello di domanda è disponibile sia sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco sia su quello della concessionaria.