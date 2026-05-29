Torre del Greco punta sulla cultura: arrivano le casette del Book Crossing

A cura della Redazione

Promuovere la lettura, incentivare la diffusione dei libri e creare nuovi spazi di condivisione culturale nel cuore della città. Nasce da questi obiettivi il progetto di Book Crossing lanciato dall’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella, che giovedì 4 giugno vedrà l’installazione delle prime casette dedicate allo scambio gratuito di libri.

L’iniziativa ha coinvolto direttamente le scuole del territorio attraverso un concorso di disegno promosso dal Comune per personalizzare le casette in legno che saranno collocate in diversi punti strategici della città. Un’idea che ha immediatamente acceso la creatività e l’entusiasmo degli studenti, chiamati a immaginare grafiche e decorazioni per trasformare i raccoglitori di libri in piccoli simboli di cultura condivisa.

Il primo punto di installazione sarà Palazzo Baronale, sede dell’amministrazione comunale. Proprio qui, alle ore 12, si terrà la cerimonia inaugurale che si aprirà nell’aula consiliare con la presentazione ufficiale delle casette da parte del sindaco Luigi Mennella e dell’assessore all’arredo urbano Laura Vitiello.

Successivamente verrà posizionata la prima struttura dedicata al Book Crossing alla presenza di una delegazione di alunni degli istituti Don Milani, Falcone-Scauda e Giacomo Leopardi, protagonisti del progetto insieme all’ufficio Tutela dell’Ambiente, impegnato nella realizzazione dell’iniziativa.

Durante la giornata è prevista anche la donazione di alcuni volumi da parte del Forum dei Giovani, che contribuirà ad arricchire fin da subito il patrimonio librario disponibile per cittadini e studenti.

L’obiettivo del progetto è duplice: facilitare l’accesso alla lettura e favorire lo scambio libero dei libri all’interno della comunità cittadina, creando occasioni di incontro, partecipazione e crescita culturale.

Le casette del Book Crossing rappresentano così non solo un elemento di arredo urbano, ma anche un messaggio sociale rivolto soprattutto alle nuove generazioni: leggere, condividere e prendersi cura della cultura come bene comune.