A cura della Redazione

Una vita dedicata al sociale e oggi un impegno politico di grande caratura morale. Nella sede di Octava APS arriva il vicepresidente del Consiglio della Regione Campania Luca Trapanese.

L’evento è in programma mercoledì 20 maggio alle ore 17.30 presso la sede di via San Giovanni Battista n.6 a Torre del Greco.

Luca Trapanese è un personaggio di grande ispirazione a livello nazionale ed europeo. Fondatore del progetto A Ruota Libera, da anni è una figura di riferimento nel mondo del sociale e del volontariato. Balzato agli onori delle cronache con la storia della sua famiglia, è stato autore del libro di successo dal titolo "Nata per te", in cui racconta l'adozione di sua figlia Alba e con il quale ha ispirato l'omonimo film prodotto da Cattleya nel 2023.

Da qualche anno ricopre anche ruoli di natura politica, prima come assessore al Welfare del Comune di Napoli ed oggi come vicepresidente del Consiglio della Regione Campania.

Dialogherà con l’ospite Salvatore Formisano. L’evento organizzato da Octava APS rientra nel cartellone dell’iniziativa Il Maggio dei Libri 2026, promossa dal Ministero della Cultura.