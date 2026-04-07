A cura della Redazione

Un passo in avanti concreto per i servizi dedicati ai giovani di Torre del Greco. Nella sede del Forum dei Giovani, situata al piano terra del Palazzo Baronale, è stato attivato il servizio Wi-Fi gratuito, una novità attesa da tempo che rafforza in maniera significativa l’aula studio, tra gli spazi più frequentati dai ragazzi del territorio.

Si tratta di un traguardo importante, nato da un’esigenza reale emersa direttamente dai giovani. Già nel corso del 2024, infatti, il Forum aveva promosso un’indagine insieme all’associazione Futura Torre per raccogliere suggerimenti e criticità legate all’utilizzo dell’aula studio. Dal sondaggio era emerso chiaramente come l’assenza di una connessione internet libera rappresentasse uno dei principali limiti del servizio.

Sulla base di queste indicazioni, nei primi giorni di gennaio il presidente del Forum dei Giovani, Alfredo Izzo, ha formalmente richiesto all’amministrazione comunale l’installazione di un router all’interno della sede. Dopo poco più di tre mesi, l’iter si è concluso positivamente, consentendo l’attivazione del servizio.

Il Wi-Fi sarà accessibile gratuitamente a tutti gli utenti della struttura, che potranno collegarsi con i propri dispositivi personali previa registrazione su una piattaforma dedicata, così da garantire un utilizzo sicuro e regolato della rete.

«La presenza del Wi-Fi nell’aula studio del Forum dei Giovani rappresenta un traguardo davvero importante. Negli ultimi anni è stato uno dei servizi più richiesti e oggi diventa realtà grazie alla dedizione e all’impegno del Forum», spiegano i consiglieri Simona Sellitto e Raffaele Petrucci, sottolineando come si tratti di «un ulteriore passo in avanti che si aggiunge alle tante novità già introdotte».

Negli ultimi anni, infatti, l’aula studio si è affermata come un punto di riferimento stabile per centinaia di studenti, universitari e non, che quotidianamente frequentano la sede per preparare esami, studiare in gruppo o trovare un ambiente tranquillo e organizzato.

L’introduzione della connessione gratuita rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di crescita del servizio. «L’attivazione del Wi-Fi è il frutto di un percorso partecipativo tra il Forum e l’assessore alle politiche giovanili Anna Fiore», sottolinea l’ufficio di presidenza guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo. «Migliorare l’aula studio significa rispondere a un bisogno concreto e quotidiano, rendendo questo spazio sempre più funzionale e al passo con le esigenze delle nuove generazioni».

(Foto di repertorio)