A cura della Redazione

Oltre 1.100 studenti dell’area costiera vesuviana protagonisti delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara. Un ricco programma di eventi coordinato dalla Guardia Costiera di Torre del Greco, insieme all’Ufficio Locale Marittimo di Portici, ha trasformato il territorio in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato al mare, alla sicurezza e all’ambiente.

Tra oggi e il 25 marzo scorso, circa 300 ragazzi hanno preso parte a un percorso esperienziale presso la banchina del porto di Portici. Un’occasione concreta per avvicinarsi ai temi della navigazione sicura e della tutela dell’ecosistema marino, attraverso attività pratiche e didattiche pensate per sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare”.

Gli studenti sono stati coinvolti in diverse esperienze: dalle uscite in barca a vela e i laboratori di arte marinaresca, fino alle esercitazioni di sicurezza con dimostrazioni di apertura di zattere di salvataggio e tecniche di primo soccorso, incluse le manovre salvavita come rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree.

Spazio anche alla tutela ambientale, con simulazioni di avvistamento e recupero delle tartarughe marine e dimostrazioni innovative attraverso l’utilizzo di droni per la raccolta di rifiuti galleggianti e plastiche, in sinergia con mezzi “spazzamare”. Non sono mancate esercitazioni operative per il contrasto all’inquinamento marino e momenti di confronto con anziani pescatori locali, custodi delle tradizioni e dei saperi del mare.

A completare il programma, nei giorni scorsi si è svolta anche un’importante esercitazione antincendio nel porto di Torre del Greco, alla presenza di circa 100 studenti. L’attività ha permesso di testare la capacità di intervento in scenari di emergenza, coinvolgendo enti come i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana.

L’evento conclusivo rappresenta il culmine di un mese intenso di divulgazione: durante marzo, infatti, sono stati organizzati incontri e conferenze negli istituti scolastici di Ercolano, Portici, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, raggiungendo complessivamente circa 700 studenti.

Determinante la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, tra cui la Stazione Zoologica Anton Dohrn, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana – Sezione di Portici, il FLAG Miglio d’Oro e diverse associazioni locali.

Un impegno condiviso per formare cittadini più consapevoli e responsabili, pronti a rispettare e proteggere il mare.