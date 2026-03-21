A cura della Redazione

Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi dei centri per la famiglia: il Comune di Torre del Greco cerca soggetti partner per la partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania. È il senso della manifestazione di interesse promossa dal settore politiche sociali dell’ente firmata - a seguito del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore Mariateresa Sorrentino - dal dirigente Gaetano Camarda.

La finalità dell’avviso promosso dal Comune, come viene ricordato nel testo sul sito istituzionale, è “acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati disponibili a partecipare, in qualità di partner, alla candidatura dell’ambito territoriale sociale all’avviso regionale per il potenziamento dei servizi dei centri per la famiglia”.

Come ricordano dall’ente, la proposta progettuale dovrà riguardare interventi finalizzati al potenziamento dei servizi attraverso attività come “alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e supporto alle famiglie; prevenzione dei comportamenti a rischio connessi all’uso di sostanze psicotrope; promozione dell’invecchiamento attivo e del supporto intergenerazionale” e dovrà essere elaborata nel rispetto delle indicazioni contenute nell’avviso pubblico regionale (anch’esso presente sul sito del Comune).

I potenziali soggetti partner possono essere “enti del terzo settore; imprese e soggetti del mondo produttivo; istituzioni pubbliche; istituzioni scolastiche e universitarie; organismi di formazione; enti e organizzazioni operanti nel campo sociale, educativo, culturale o della promozione del benessere delle famiglie” e dovranno dimostrare esperienza e competenze nella realizzazione degli interventi richiesti. È ammessa la partecipazione anche in forma di partenariato tra più soggetti, “purché - è specificato - venga individuato un soggetto capofila responsabile della presentazione della proposta progettuale”.

Incartamenti e altre specifiche sono presenti nell’avviso pubblico del Comune, che dedica un articolo al tema della “valutazione delle proposte” ritenute ammissibili, che saranno prese in esame da un’apposita commissione nominata dal dirigente delle politiche sociali, con la conseguente formazione di una graduatoria. Viene infine ricordato che “ciascun ambito territoriale può presentare una sola proposta progettuale” e che dunque sarà individuata quale partner chi avrà redatto la proposta “che avrà ottenuto il punteggio più elevato”. Le domande dovranno essere trasmesse a mezzo pec a protocollo@pec.torredelgreco.na.it entro e non oltre le ore 12 del prossimo 28 marzo.

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