Torre del Greco, viale Antonio De Curtis in totale degrado e abbandono. Dappertutto spicca la presenza di erbacce alte e problemi di natura igienico-sanitaria, inclusa la presenza di ratti, legati alla carente manutenzione del verde e alla gestione dei rifiuti. Non mancano, lungo la strada dedicata al principe della risata, atti vandalici, ovvero cabine telefoniche manomesse e box Enel abbattuti.

“Da tempo, in più occasioni - riferisce uno dei residenti del popoloso quartiere - sono state segnalate diverse criticità all’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, ma a tutt’oggi non abbiamo visto alcun intervento concreto. In particolare, abbiamo rappresentato il malfunzionamento dell’ecoisola informatizzata che spesso va fuori servizio. Conseguentemente, cumuli di rifiuti restano sulla carreggiata, causando problemi al traffico e l’aumento dei topi, nonostante nei pressi vi sia una colonia felina. Inoltre, va segnalato che sul marciapiede, oltre alle deiezioni canine, permangono buche, fioriere divelte o tronchi di alberi abbattuti senza la successiva e necessaria ripiantumazione”.

Uno scenario che desta preoccupazione, soprattutto tra i giovani. “Una condizione inaccettabile - afferma uno studente, preoccupato per la mancanza di verde e alla percezione di una perdita di qualità ambientale - specialmente in un contesto urbano così importante come il nostro del quartiere Sant’Antonio. I proclami dell’amministrazione comunale, riferiti alla biodiversità e alla qualità dell’aria - sottolinea - si riducono alla fine solo a un triste bla, bla, bla, visto che gli alberi non vengono ripristinati da anni”.

Per finire, non mancano le lamentele di uno dei tanti commercianti della zona, “Con la chiusura della sede scolastica della Romano-Giampietro - sottolinea -, il viale dedicato all’amato Totò, è peggiorato sotto ogni aspetto: la strada è piena di buche, le caditoie otturate, paletti di sicurezza divelti, frotte di ragazzi che schiamazzano fino a tarda ora della notte. Mancano i controlli. Uno scenario - aggiunge - che esige interventi necessari, al fine di ripristinare decoro, legalità e tutela dell’ambiente”.