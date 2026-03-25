La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco:
CUPA OSPEDALE
PIAZZALE CESARE BATTISTI
VIA AMALFI
VIA CESARE BATTISTI
VIA CIRCUMVALLAZIONE
VIA DEI PESCATORI DI SPUGNE
VIA DEI REMAIOLI
VIA DEL CORALLO
VIA MADONNA DEL PRINCIPIO
VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO
VIA PISA
VIA PISCOPIA
VIA PURGATORIO
VIA ROMA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
VIA TRIESTE
VIA VENEZIA
VIA VITTORIO VENETO
VIALE DEGLI INCISORI
VICOLO RIMPETTO PURGATORIO
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di mercoledì 25 marzo 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.