A cura della Redazione

Venerdì 13 marzo 2026, a partire dalle ore 09:30, l’Auditorium SS. Trinità in Largo dell'Annunciazione a Torre del Greco ospiterà la XII edizione di “Sii saggio, guida sicuro”, l'importante iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dalla Regione Campania e attuata da ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani.

L’evento mira a diffondere la cultura della prevenzione e del rispetto delle regole tra i cittadini e i giovani studenti, attraverso un concorso di idee dedicato alla sicurezza stradale e del mare.

L’incontro di Torre del Greco si inserisce nell’ampio percorso educativo della campagna “Sii saggio, guida sicuro”, che culminerà nel "Festival della Sicurezza stradale" in programma il prossimo 13 maggio a Napoli, presso l'area dell'ex Base Nato di Bagnoli: una grande manifestazione con stand espositivi, simulazioni e la partecipazione straordinaria delle rappresentanze studentesche di tutte le scuole della Regione Campania che hanno aderito al progetto.

Con questo appuntamento, il Comune di Torre del Greco rinnova il proprio impegno nel contrasto all'incidentalità, promuovendo comportamenti responsabili. L’appuntamento rappresenta un momento fondamentale di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo della ricerca accademica per costruire una comunità più consapevole e protetta.

Il Programma della Giornata

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità:

• Luigi Mennella: Sindaco di Torre del Greco e Coordinatore settore Turismo Area Vesuviana di ANCI Campania.

• Loredana Raia: Presidente Commissione Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania.

• Mariateresa Sorrentino: Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco.

• Ferdinando Guarino: Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco.

Seguiranno gli interventi tecnici di esperti del settore per approfondire le dinamiche della mobilità sicura:

• Gennaro Russo: Comandante della Polizia Municipale di Torre del Greco.

• Giovanni Sciocolone: Ispettore e Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento.

• Simone Fucito: Dottorando in Ingegneria dei Sistemi Civili presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’incontro sarà moderato da Alfonso Giarletta, Event Manager dell’Associazione Meridiani.