A cura della Redazione

Sarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Torre del Greco, il modulo per presentare l’istanza relativa agli interventi a sostegno delle attività commerciali ed artigianali poste nelle zone precluse al traffico a seguito della realizzazioni di interventi ed opere pubbliche. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella dà dunque una decisa accelerata alle procedure relative a possibili sgravi e bonus stabiliti dal regolamento contenuto nella delibera proposta dall’assessore Anna Fiore, che dopo il voto favorevole in giunta , è stato definitivamente approvato nella seduta del consiglio comunale di mercoledì 22 aprile.

Il regolamento è rivolto agli operatori economici che operano nelle zone chiuse temporaneamente al traffico veicolare, lì dove sono in corso lavori per la realizzazione di opere pubbliche la cui durata prevista è superiore ai sei mesi.

Nello specifico, si tratta di agevolazioni tributarie e di un eventuale contributo. Nel dettaglio, agli operatori che dimostrano un calo di fatturato, pari almeno al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali: esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone ricognitorio per le attività che non possono usufruire del suolo pubblico e vedono ridotta l’area esterna di pertinenza; esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità (tale esenzione si estende alla segnaletica alternativa autorizzata installata sul territorio); riduzione del 50% del tributo dovuto in relazione al servizio rifiuti; riduzione del 25% dell’Imu esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del richiedente.

Le agevolazioni tributarie per ogni singolo contribuente non possono, in ogni caso, superare un tetto massimo di 5.000 euro. Se il calo di fatturato dovesse risultare superiore al 50%, sarà inoltre riconosciuto un contributo economico pari a 1.000 euro.

La presentazione dell’istanza, in cui si dovrà attestare tra l’altro la regolarità tributaria, potrà essere effettuata a partire dal sesto mese dall’apertura del cantiere e fino alla data di chiusura dello stesso e andrà trasmessa all’ufficio tributi del Comune. “L’idea del regolamento – afferma l’assessore Anna Fiore – nasce dopo un confronto avuto nei mesi scorsi con i commercianti della Litoranea, zona interessata da importanti lavori di riqualificazione voluti dal Comune. Durante l’incontro, era stato chiesto all’amministrazione un intervento che tenesse conto del disagio. Dopo una valutazione interna, la giunta ha dato indirizzo all’ufficio tributi di redigere un regolamento volto a stabilire possibili agevolazioni che riguardassero non soltanto il cantiere in oggetto, ma tutti i casi di lavori pubblici il cui soggetto attuatore è il Comune. Abbiamo, inoltre, accolto anche l’ordine del giorno votato dal consiglio comunale il 17 marzo scorso, che chiedeva anche un contributo economico. A breve verrà pubblicato, sul sito del Comune, un modello di istanza che il commerciante o l’artigiano interessato potrà compilare e trasmettere agli uffici competenti”.