A cura della Redazione

Promuovere la salute partendo dai più giovani, attraverso azioni concrete basate su evidenze scientifiche: è questo l’obiettivo del convegno organizzato dalla Asl Napoli 3 Sud in programma il prossimo 16 aprile (inizio ore 9:00) presso l’hotel Poseidon di Torre del Greco.

Un momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari e mondo della scuola su temi centrali per la salute pubblica: alimentazione, attività fisica, contrasto alla sedentarietà, prevenzione del consumo di tabacco e alcool.

Il convegno prende avvio da uno studio scientifico volto a monitorare gli stili di vita degli adolescenti e a comprenderne l’evoluzione nel tempo, con l’obiettivo di orientare interventi di prevenzione sempre più mirati ed efficaci.

Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione della Dieta Mediterranea, all’incremento dell’attività fisica e alla riduzione dei comportamenti a rischio, elementi fondamentali per prevenire patologie croniche, metaboliche e oncologiche sempre più diffuse.

Pierluigi Pecoraro - responsabile Igiene della Nutrizione Asl Napoli 3 Sud - sottolinea l’importanza del programma “Scuole che promuovono Salute”, già attivo sul territorio aziendale che coinvolge un bacino di oltre un milione di abitanti distribuiti in 57 Comuni.

All’evento prenderanno parte, oltre agli operatori sanitari - tra cui medici, biologi nutrizionisti, psicologi e infermieri - anche dirigenti scolastici e docenti referenti per l’educazione alla salute provenienti da 24 istituti secondari di primo e secondo grado, per un totale di 77 classi coinvolte.

Previsto l’intervento istituzionale della presidente della commissione sanità del Consiglio Regionale della Campania Loredana Raia.

“La prevenzione rappresenta la leva strategica su cui costruire il futuro della sanità territoriale - afferma il direttore generale Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo -. Investire sugli adolescenti significa investire sul futuro della nostra società. Il nostro impegno è quello di rafforzare la rete tra sanità, scuola e istituzioni, affinché la promozione della salute diventi un processo condiviso, continuo ed efficace. Solo attraverso questa sinergia possiamo ottenere risultati concreti e duraturi”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della sanità territoriale promosso dalla Asl Napoli 3 Sud, con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile, diffusa e integrata nei contesti di vita quotidiana.