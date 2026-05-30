La lotta per i gatti di Torre del Greco: una voce per Minù e i suoi compagni

A cura della Redazione

In un mondo in cui molte battaglie per i diritti degli animali vengono portate avanti con successo, c'è una storia che merita di essere raccontata, quella della Colonia Felina di Torre del Greco. Monica, una delle volontarie, si fa portavoce di una difficile realtà che coinvolge quasi 100 gatti, tra cui la sua adorata Minù, adottata tre anni fa da questa colonia gestita con passione e dedizione.

La Colonia Felina opera all’interno del cimitero locale, dove i gatti vivono in una difficile coesistenza con l’abbandono e l’indifferenza. La situazione è critica: le volontarie, come Anna, che lavora instancabilmente per la salvaguardia di questi felini, si trovano a fronteggiare l’assenza di aiuti da parte del Comune. Nonostante gli sforzi dell’assessore al Benessere Animale, la burocrazia e il disinteresse ostacolano qualsiasi miglioramento.

Secondo la legge, i gatti del territorio sono di proprietà del sindaco, il quale dovrebbe prendersi a cuore la loro tutela, ma la realtà è ben diversa. Il Comune non fornisce cibo, non organizza raccolte di sostegno e non crea spazi idonei per accogliere gli animali abbandonati. Non c’è nemmeno un censimento degli animali, che potrebbe portare a un programma di microcippatura e sterilizzazione, né campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione al rispetto dei gatti e delle volontarie.

Oltre all'indifferenza istituzionale, le volontarie devono fare i conti con un clima ostile. La comunità, in gran parte, non solo ignora il problema, ma in alcune occasioni si è dimostrata aggressiva, con episodi di avvelenamento degli animali e insulti rivolti a chi cerca di aiutare. La mancanza di cultura riguardo alla sterilizzazione porta a situazioni drammatiche, con cucciolate abbandonate e gatti lasciati a combattere per la sopravvivenza.

In questo contesto, le volontarie si trovano a dover coprire le spese di cibo e cure veterinarie da sole, accogliendo i gatti nelle loro case e spendendo i propri soldi per garantire un futuro migliore a questi animali. La loro resilienza è ammirevole, ma non può essere sostenuta solo da piccoli gesti e donazioni sporadiche.

Monica chiede ora un aiuto concreto e spera che questo articolo possa dare visibilità alla situazione, spingendo il Comune e gli organi competenti a fare la propria parte. Anche se ci sono cause più grandi e urgenti da affrontare, la lotta per il benessere di questi gatti merita attenzione. Da sola, la voce delle volontarie fatica a farsi sentire, ma un supporto esterno potrebbe finalmente portare a un cambiamento tangibile.

Ricordiamo, inoltre, che in Italia, maltrattare o uccidere gli animali è un reato punito dal Codice Penale con la reclusione fino a 3 anni e multe fino a 30.000 euro. Le pene variano in base alla gravità dell'azione, prevedendo sanzioni specifiche e persino la sospensione della patente per l'abbandono

In un'epoca in cui la sensibilità verso gli animali sta crescendo, è fondamentale non dimenticare chi è in difficoltà. La storia di Minù e della Colonia Felina di Torre del Greco ci ricorda che ogni piccolo gesto conta, e che l'unione fa la forza. La speranza è che, attraverso una maggiore consapevolezza e solidarietà, si possa costruire un futuro migliore per tutti gli esseri viventi.

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