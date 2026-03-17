A cura della Redazione

La Bazzarra in collaborazione con Amesci promuove il percorso di Servizio Civile Universale dal titolo "L'Arte è maestra: percorsi di crescita attraverso il teatro e la musica" che avrà sede a Torre del Greco.

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che hanno interesse, passione e curiosità nell'intraprendere un'esperienza formativa nel settore dell'organizzazione di eventi, del teatro, della musica e della progettazione culturale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il sito: https://domandaonline.serviziocivile.it/, a cui si accede con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14:00 dell'8 aprile 2026. Posti a disposizione: 3 volontari. La durata del progetto è di 12 mesi, distribuito in 25 ore settimanali. Il compenso 519,47 euro mensili.

Info: https://www.amesci.org/ Per altre informazioni, consultare il sito: www.labazzarra.com