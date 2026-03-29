Un degrado che persiste nel tempo

Molte aree del cimitero, nonostante le ripetute segnalazioni agli uffici comunali, continuano a versare in condizioni di grave degrado e pericolo. In vista delle festività pasquali si sperava in un miglioramento, ma lo scenario resta immutato.

Ancora una volta, infatti, si raccolgono le rimostranze dei cittadini, presenti stamani in occasione della messa della Domenica delle Palme.

Servizi inutilizzabili e fondi sprecati

“Da mesi notiamo gravi criticità nei vari complessi – riferisce una donna – dalle mancanze più banali, come le fioriere dietro la chiesa, tutte prive di fiori, fino a problemi ben più seri, come il fuori uso dei servoscala presenti in diversi punti del cimitero”.

Dispositivi fondamentali per anziani e persone con disabilità risultano infatti inutilizzabili. “Nonostante le ingenti spese sostenute con soldi pubblici, i montascale sono inspiegabilmente chiusi e mai resi funzionanti. Una vera beffa – aggiunge – considerando che erano destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Strutture pericolanti e incuria diffusa

Le segnalazioni dei cittadini riguardano anche situazioni di evidente pericolo: circuiti elettrici scoperti, tombe danneggiate e nicchie divelte, spesso trasformate in rifugi per animali randagi.

“Siamo stanchi di vedere queste scene, che offendono la memoria dei defunti – lamenta un anziano –. Com’è possibile che nessuno intervenga per porre fine a uno scempio simile?”.

Il caso del complesso Gardenia

Particolarmente critica la situazione dei ballatoi del complesso Gardenia, adiacente alla zona archeologica di Villa Sora. Qui si registrano escrementi diffusi, ringhiere e tettoie arrugginite, pilastri fortemente deteriorati con armature in ferro a vista, oltre a crolli di marmi e calcinacci.

Uno scenario di forte degrado che si ripete anche all’ingresso di via del Cimitero, dove marciapiedi stretti e transennati risultano impraticabili per i pedoni. A completare il quadro, erbacce, cespugli, cassonetti e rifiuti sin dall’incrocio con viale Dalla Chiesa.

Caos parcheggi e accessi nel disordine

Nella piazzola antistante il colonnato si assiste a una situazione di totale disordine, con ambulanti, auto e motorini in sosta selvaggia.

Problemi analoghi si riscontrano anche all’ingresso storico di via San Giuseppe alle Paludi, dove molti automobilisti, non avendo alternative, parcheggiano in un terreno privato dissestato e incolto, tra rifiuti e carcasse di motocicli.

“Un luogo sacro merita rispetto”

“In queste festività torno nella mia città per onorare i miei defunti – racconta un uomo – con la speranza di trovare un luogo più curato. Invece nulla è cambiato: le criticità sono le stesse dello scorso anno”.

Il suo appello è chiaro: “Ci troviamo in un luogo sacro, che meriterebbe la massima attenzione da parte dell’amministrazione, nel rispetto del decoro e della memoria dei nostri cari”.