A cura della Redazione

“Mi sento rinato”. Con queste parole, cariche di emozione, Raffaele La Pietra, 75 anni, ha raccontato la sua esperienza durante la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti della polizia municipale e al volontario di protezione civile che gli hanno salvato la vita.

Il riconoscimento è stato conferito agli agenti Anna Palomba, Mario Magliulo e Raffaele Magliulo, oltre al volontario Domenico Ubaldo, protagonisti di un intervento provvidenziale avvenuto il 30 dicembre 2025 nell’area mercatale di via Falanga.

Quel giorno, tra la folla impegnata negli acquisti per il cenone di fine anno, La Pietra fu colto da un infarto e si accasciò a terra. Il primo a intervenire fu Ubaldo, che iniziò immediatamente le manovre di primo soccorso. Poco dopo arrivarono gli agenti della municipale, impegnati in un servizio di controllo nelle vicinanze, che coordinarono le operazioni, praticarono la rianimazione e liberarono il passaggio per consentire l’arrivo dell’ambulanza.

Un intervento tempestivo e coordinato che si è rivelato decisivo per salvargli la vita, come confermato anche dai sanitari. A ricordare quei momenti è stato anche Ferdinando Guarino, oggi assessore alla polizia locale e amico di lunga data del 75enne, accorso sul posto poco dopo l’accaduto.

La cerimonia di conferimento degli encomi è stata disposta dalla giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta del comandante della polizia municipale Gennaro Russo. Per i tre agenti è stato previsto un encomio solenne, mentre per il volontario un encomio semplice.

Presenti anche i rappresentanti dell’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura, tra cui Paolo Nunzio Belfiore e Renato Madonna.

“Questa è un’ulteriore occasione – ha dichiarato il sindaco – per sottolineare l’eccellente lavoro svolto dalla nostra polizia municipale, capace di ricevere apprezzamenti anche da altre forze dell’ordine e dalla Procura. Siamo orgogliosi anche dell’operato del volontario, esempio concreto di cittadinanza attiva”.

Soddisfazione espressa anche dal comandante Gennaro Russo, che ha evidenziato come episodi del genere dimostrino il ruolo fondamentale degli agenti, ben oltre le attività di controllo del traffico.

Le motivazioni degli encomi sottolineano la prontezza, la professionalità e il senso del dovere dimostrati durante l’intervento, che in un contesto complesso e affollato ha permesso di salvare una vita umana. Un esempio concreto di efficienza, coordinamento e spirito di servizio al servizio della comunità.