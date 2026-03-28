A cura della Redazione

Prende sempre più forma la Dmo “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio”. È quanto emerso dalla riunione svoltasi giovedì 26 marzo presso la sala giunta del Comune di Torre del Greco, capofila del comitato promotore, alla presenza dei rappresentanti degli enti coinvolti, tra cui anche i Comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.

Via libera ai documenti per la candidatura

L’incontro è servito non solo a ufficializzare la nomina del consiglio di gestione, ma soprattutto ad approvare tutti gli atti necessari per avviare l’iter di candidatura.

Sono stati infatti licenziati l’atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore, la proposta di atto regolativo della Dmo, il patto di destinazione, l’atto di impegno alla realizzazione e la scheda di candidatura.

“I documenti approvati – spiegano gli enti coinvolti – costituiscono il dossier da presentare tramite il portale regionale”.

Boom di adesioni dal territorio

Parallelamente all’avanzamento dell’iter amministrativo, si è chiusa con numeri molto positivi la fase di adesione dei soggetti interessati a partecipare al progetto.

Alla scadenza del 23 marzo sono state infatti presentate 112 richieste di partecipazione da parte di realtà produttive e turistiche dell’area vesuviana.

Tra queste figurano numerose strutture ricettive, per un totale complessivo di 1.609 posti letto, a conferma del forte interesse verso un progetto che punta a valorizzare in chiave turistica il territorio tra il Vesuvio e il mare.

Un progetto condiviso tra enti e operatori

L’ampia partecipazione testimonia la volontà di costruire una strategia comune di sviluppo turistico, capace di mettere in rete istituzioni, imprese e associazioni locali.

Tra le realtà aderenti figurano enti, consorzi, associazioni di categoria, operatori turistici e culturali, strutture alberghiere ed extralberghiere, a dimostrazione di un tessuto territoriale pronto a fare sistema.

Obiettivo: valorizzare la costa vesuviana

La Dmo “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio” nasce con l’obiettivo di promuovere in modo coordinato le eccellenze del territorio, rafforzando l’attrattività turistica dell’area e creando nuove opportunità di sviluppo economico.

Il prossimo passo sarà la presentazione ufficiale della candidatura: un passaggio decisivo per trasformare il progetto in uno strumento operativo capace di incidere concretamente sulla crescita del territorio.

Le realtà che hanno aderito al progetto

Queste le realtà che hanno aderito (indicate in ordine di presentazione dell’istanza): Flag Litorale Miglio d’oro, Federalberghi Costa del Vesuvio, Media City, Takeoff, Mavv, Ascom Confcommercio Torre del Greco, Araba Fenice, Fondazione ente ville vesuviane, Assoutenti Campania, Pro Loco Portici, Ferretti, Radici, Sirenaresina, House Letizia, Tra il Vesuvio e il mare, Variabile K, Gruppo Archeologico Vesuviano, Chiamamipernome, Shiawase, Clap, centro studi “Giorgio La Pira”, Valle dell’orso, Terra Nobile, associazione imprenditori ristoratori albergatori vesuviani, Discover South Di Luca Coppola & C., consorzio Costa del Vesuvio & convention bureau, Tells Italy, Banca di Credito Popolare, laboratorio ricerche Studi Vesuviani, Pro Loco San Giorgio a Cremano, Artemisia, Tufo Giallo Rooms, Pro Loco Torre del Greco, Libellule di legno, Ferdinando e Don Ippolito, Forleo, osservatorio cinematograffico vesuviano, Daddy House, Ghenearte, Partenope's House, Giacas, Italia Impresa, Vi.Ma., Terra Nercole, Campania circolare, Assoutenti Campania, Artesa Italia, Coral Torre, associazione Vesuvio, Napoli Food, Il vicoletto, Terrazza due golfi, Gualtieri, Della Gatta & Sessa Real Estate, Culturadice, Solemar, Dimora Gioia, Tipicamente Napoletano, Auser San Giorgio a Cremano, Rdr, Informatica Service, Incantour, Gusto Vesuviano, Villa Carafa, Villa Rosa, cooperativa sociale Itaca, Vesuvius Lovely Inn, Wesuvio, Agenzia 360, cooperativa Mercato di Resina, Marietta srl Tenuta Villa Guerra, Coraltour Viaggi, Beducci Travel Bus, Bus Theater, Assocoral, consorzio Corallo e cammeo torrese, Seme di pace, Magma società cooperativa, Slow Food Vesuvio, Citypress, Nunù, C.Pier, Pro Loco Hervlanevm, Palermo Francesco, Amici del presepe San Giorgio a Cremano, Terranegra, Eco Hostel Floreale, Chiamami per nome, Social&Art, Dimensione Azzurra, Giampilieri Start, Assohost Ercolano, La Bazzarra, Overland Discovery, Abbac, Octava Aps, Cultura Italia, Villa Viuli, hotel Sakura, albergo Santa Teresa, Villa Vesuviana, hotel Holidays, Villa Signorini, hotel Hercolaneum, Dimora Le Fumarole, 700vesuviano, resort Tre Fontane, hosel Portici, hotel Marad.