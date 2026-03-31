A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco punta sulla comunicazione digitale e annuncia l’attivazione, in forma sperimentale, del proprio canale WhatsApp ufficiale. L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e di miglioramento del dialogo tra ente e cittadini.

La scelta di utilizzare una piattaforma di messaggistica istantanea nasce dalla sua ampia diffusione e dalla capacità di garantire informazioni rapide, dirette e capillari. L’obiettivo è fornire aggiornamenti tempestivi e facilmente accessibili direttamente sui dispositivi mobili, incentivando al contempo la consultazione del sito istituzionale del Comune.

Attraverso il nuovo canale saranno diffuse comunicazioni di interesse pubblico, tra cui informazioni sui servizi comunali, scadenze amministrative, avvisi di protezione civile e allerte meteo, oltre a eventi e iniziative promosse sul territorio.

Il servizio fungerà anche da supporto alla navigazione del sito web dell’ente, indirizzando gli utenti verso contenuti e servizi online di maggiore rilevanza.

Il canale è stato progettato come uno strumento unidirezionale: i cittadini potranno iscriversi per ricevere aggiornamenti, ma non sarà possibile rispondere ai messaggi o avviare conversazioni private.

Per aderire al servizio sarà sufficiente utilizzare il link di iscrizione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social del Comune.

Con questa iniziativa, l’amministrazione compie un ulteriore passo verso una comunicazione pubblica più moderna, accessibile e vicina alle esigenze della comunità locale.