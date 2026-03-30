A cura della Redazione

Quattro agenti della polizia municipale di Torre del Greco insigniti di encomio per il loro impegno in operazioni legate a reati ambientali e contro il patrimonio. Il riconoscimento è stato conferito dal sindaco Luigi Mennella, che nella giornata odierna, lunedì 30 marzo, ha ricevuto i protagonisti presso il suo ufficio al primo piano di Palazzo Baronale.

La cerimonia trae origine da una segnalazione inoltrata nei mesi scorsi dal comandante della Polizia municipale, Gennaro Russo, anch’egli presente all’incontro, che ha proposto per l’encomio semplice il maresciallo Barbara Rossi, il tenente Gerardo Visciano e gli assistenti capo Giuseppe Russo e Antonello Pelosio.

Nel dettaglio, Rossi, Visciano e Russo sono stati premiati per le spiccate qualità professionali, il forte senso del dovere e la determinazione dimostrata nel contrasto ai reati urbanistico-ambientali. I tre agenti hanno infatti condotto, a partire dal 2023, una complessa attività investigativa culminata nel sequestro preventivo di un vasto insediamento produttivo realizzato senza autorizzazioni. Il 25 luglio 2025 hanno inoltre eseguito il provvedimento disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, portando a termine l’operazione senza il supporto di altre forze dell’ordine, in un contesto operativo particolarmente delicato.

All’assistente capo Antonello Pelosio è stato invece attribuito l’encomio per la brillante attività di supporto operativo e coordinamento strategico svolta in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. Attraverso un’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, Pelosio ha contribuito all’identificazione e al successivo arresto di un soggetto ritenuto responsabile di reati predatori, fornendo un apporto determinante per la sicurezza cittadina.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi Mennella: “Sono felice e onorato di conferire questi encomi. Il nostro corpo di polizia municipale rappresenta un esempio di impegno e professionalità riconosciuto anche dalla Procura di Torre Annunziata. Questi riconoscimenti testimoniano un lavoro quotidiano che si distingue su più fronti”.

Sulla stessa linea il comandante Gennaro Russo, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze del corpo: “L’operato della polizia municipale non si limita alla gestione della viabilità o alle sanzioni. Sono orgoglioso di guidare donne e uomini che fanno dell’impegno e dell’abnegazione i punti di forza del loro lavoro quotidiano”.