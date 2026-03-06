A cura della Redazione

Torre del Greco si prepara a mettere in vetrina le proprie eccellenze turistiche alla 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), la più importante fiera B2B del Mediterraneo dedicata al settore dei viaggi e dell’accoglienza. L’evento si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 12 a sabato 14 marzo e rappresenta uno degli appuntamenti strategici per gli operatori del comparto.

I numeri della manifestazione confermano la portata dell’iniziativa: circa 15mila visitatori professionali, oltre 6mila agenzie di viaggio e circa 140 buyers nazionali e internazionali attesi nei tre giorni della fiera.

Torre del Greco alla BMT con operatori e studenti

In questo scenario, il Comune di Torre del Greco, guidato dal sindaco Luigi Mennella, ha deciso di confermare la presenza della città con uno stand dedicato alla promozione dell’offerta turistica locale.

Determinante il lavoro svolto dalla presidente della commissione consiliare al turismo Valentina Ascione e dagli uffici comunali competenti, che hanno coordinato la partecipazione di diversi protagonisti del territorio.

Tra questi ci sarà la Pro Loco, ma anche gli studenti dell’istituto Degni, che avranno l’opportunità di mostrare dal vivo alcune tecniche della lavorazione del corallo e del cammeo, oltre a presentare le proprie competenze nei servizi di accoglienza turistica.

Guida turistica, degustazioni e spettacoli

Allo stand, posizionato di fronte a quello del Comune di Napoli, sarà presente anche la guida turistica specializzata Genny Ercolanesi, impegnata a raccontare ai visitatori le principali attrazioni della città vesuviana.

I partecipanti potranno inoltre trovare materiale informativo e promozionale, oltre a prendere parte a una degustazione di prodotti tipici offerti dalla pasticceria Mennella.

Il programma prevede anche momenti artistici e dimostrativi, con la cantante Margy Ballivo e attività curate dall’associazione Shanti, per offrire ai visitatori un assaggio dell’identità culturale e artistica del territorio.

Il sindaco: “Occasione per valorizzare le nostre eccellenze”

“Si tratta dell’ennesima occasione per mettere in vetrina le nostre tante peculiarità – sottolinea il sindaco Luigi Mennella –. Accanto alle dimostrazioni pratiche promosse presso lo stand, sarà possibile vedere anche un video promozionale della città, che permetterà ai visitatori di scoprire le bellezze naturalistiche e architettoniche di Torre del Greco, le iniziative organizzate durante l’anno e le attività di accoglienza”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre come la partecipazione alla BMT rappresenti un’opportunità per far conoscere anche le tradizioni più identitarie della città, come la lavorazione del corallo e la floricoltura, elementi che da sempre caratterizzano la storia e l’economia locale.