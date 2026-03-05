A cura della Redazione

La città di Torre del Greco ha tredici ambasciatori del corallo: sono i ragazzi che nei mesi scorsi hanno partecipato alle attività di "Sulle ali dell’airone", il progetto riservato a persone adulte in condizioni di autismo approvato e finanziato dalla direzione alle politiche sociali della Regione Campania e che si inserisce nei percorsi di sensibilizzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento e a soggetti in età di transizione.

Nello specifico, il progetto è stato coordinato dalla cooperativa sociale Leonardo e ha inteso, come è stato spiegato nel corso dell’evento promosso nell’aula consiliare di palazzo Baronale, sperimentare modalità alternative, come ad esempio laboratori, con il ricorso al cosiddetto metaverso (tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata).

In particolare, grazie al lavoro svolto anche dalla Regione e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e alla disponibilità mostrata dalla ditta "Enzo Liverino 1894", è stato realizzato un laboratorio per la lavorazione del corallo, che ha rappresentato una vera e propria eccellenza dell’offerta di esperienza pre-lavorativa fornita con l’iniziativa, in quanto i ragazzi sono stati impegnati a gestire tecnicamente la lavorazione dell’oro rosso, realizzando oggetti che poi sono stati esposti in una mostra organizzata nei mesi scorsi al Circolo Nautico di Torre del Greco.

Allo stesso tempo, i partecipanti hanno potuto approfondire gli elementi teorici e storico-artistici legati al corallo, in funzione anche di una promozione turistica del territorio, attraverso l’acquisizione del titolo di ambasciatore conferito alla presenza del primo cittadino; della presidente della commissione Sanità del consiglio regionale, Loredana Raia; dell’assessore alla politiche sociali, Mariateresa Sorrentino; della consigliera comunale delegata alla Sanità, Olimpia Viscovo; del direttore scientifico del progetto, Cesare Principe; della responsabile de "Sulle ali dell’airone", Annalisa Petrone; di Franca Liverino dell’azienda "Enzo Liverino 1894".

A ricevere gli attestati sono stati Michele Amato, Francesco Ambrosio, Luigi Di Criscito, Fabrizio Esposito, Michele Fusari, Alessandro Fusco, Alessandro Gatto, Maria Liberti, Dario Madonna, Paolo Muro, Pasquale Scafa, Tommaso Vitiello ed Eva Zeno.

Nel corso dell’iniziativa, alcuni dei neo-ambasciatori del corallo hanno preso la parola per manifestare la loro soddisfazione per l’esperienza condotta e per auspicare che questo laboratorio e la relativa attestazione possano essere utili in futuro per un possibile sbocco di tipo occupazionale. "È anche il nostro auspicio – ha detto il sindaco Luigi Mennella – anche alla luce delle attività legate al museo virtuale del corallo. Non vogliamo fare alcuna promessa, ma di certo l’amministrazione si impegna, attraverso questa ed altre iniziative, a provare a dare seguito a quanto di buono venuto fuori nel corso del progetto".