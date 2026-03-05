A cura della Redazione

“Scuola & intelligenza artificiale. Un nuovo paradigma tra semplificazione e complessità”: è questo il titolo del confronto promosso dalla sezione campana dell’associazione nazionale dirigenti scolastici, che per l’occasione ha scelto Torre del Greco.

L’iniziativa, infatti, si terrà lunedì 16 marzo nei locali dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, in virtù dell’interessamento della presidente dell’Andis Campania, Lucia Di Lorenzi (dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sauro-Morelli), che ha anche chiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune.

Va ricordato che l’Andis è un’associazione che riunisce dirigenti scolastici impegnati nella promozione dell’innovazione didattica, della formazione continua e del miglioramento dei sistemi educativi.

Ricco il programma della manifestazione, che si aprirà alle ore 9 con la registrazione dei partecipanti. A seguire, i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e della vicepresidente nazionale dell’Andis Rossella De Luca (è stato inviato anche il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Monica Matano).

Previsti gli interventi dei dirigenti scolastici Mario Di Maio (formatore, parlerà di “Cos’è l’intelligenza artificiale e come funziona”), Daniela Barra (“L’IA nel contesto educativo”), Antonella Serpico (che è presidente della sezione Andis di Caserta, discuterà di “L’esperienza dei licei scientifici-Scienza dei dati e intelligenza artificiale”) e Gennaro Sorrentino (“Linee guida per l’introduzione dell’IA nelle scuole”). Modererà la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Mazza-Colamarino, Debora Minghelli.

Durante la tavola rotonda e il dibattito finale è previsto anche un momento operativo, che richiederà la partecipazione attiva di tutti i partecipanti. La sezione campana dell’associazione nazionale dirigenti scolastici ha anche chiesto ed ottenuto di poter consentire ai dirigenti scolastici presenti, a margine dell’iniziativa, la visita del museo virtuale del corallo Mac³.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Faceboo