Un intervento rapido e decisivo che ha salvato la vita a un uomo di 75 anni colpito da infarto nelle aree mercatali della città. Per questo l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha deciso di conferire un encomio solenne ai tre agenti della polizia municipale protagonisti del soccorso avvenuto lo scorso dicembre.

La decisione arriva dopo la richiesta avanzata dal comandante della Polizia Municipale Gennaro Russo, che in una relazione ha ricostruito l’episodio culminato con il lieto fine.

I fatti risalgono a quando l’anziano, mentre transitava in via Falanga, nel cuore delle storiche “piazzette” cittadine, si accasciò improvvisamente a terra colpito da un malore. Le urla dei presenti richiamarono l’attenzione degli agenti della polizia municipale Anna Palomba e dei fratelli Mario e Raffaele Magliulo, impegnati in un servizio di controllo nella vicina piazza Santa Croce.

Quando i tre arrivarono sul posto trovarono tra la folla anche un operatore di un’associazione di protezione civile che aveva già iniziato a prestare i primi soccorsi. Grazie alla formazione ricevuta in specifici corsi di emergenza, gli agenti hanno subito avviato le manovre salvavita e gestito l’emergenza fino all’arrivo dei sanitari del 118.

L’uomo è stato poi trasportato prima all’ospedale Ospedale Maresca e successivamente al Ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve. Oggi il 75enne è stato dimesso e può raccontare la sua storia.

Nella delibera con cui è stato deciso il riconoscimento, il Comune sottolinea il ruolo determinante dei tre agenti. Ad Anna Palomba viene riconosciuta la prontezza con cui ha individuato la gravità della situazione e praticato senza sosta le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mantenendo in vita l’uomo fino all’arrivo dei sanitari.

Mario Magliulo, invece, ha gestito la folla e rimosso gli ostacoli che impedivano il passaggio dei mezzi di soccorso, garantendo l’accesso dell’ambulanza. Il sottotenente Raffaele Magliulo ha infine coordinato l’intero intervento, mantenendo i contatti con la centrale operativa del 118 e assicurando il corretto svolgimento della catena dei soccorsi.

Nei prossimi giorni il Comune definirà data e modalità della cerimonia ufficiale durante la quale saranno consegnati gli attestati di encomio alla presenza del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alla Polizia Municipale Ferdinando Guarino e del comandante Gennaro Russo.

(Nella foto, Mario Magliuolo e Anna Palomba)