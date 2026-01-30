A cura della Redazione

Si chiama "InclusiOn: accendiamo il futuro" ed è rivolto alle fasce deboli della città. È un progetto che per i prossimi anni fornirà servizi specifici ad una serie di cittadini che verranno selezioni di volta in volta dall’ambito territoriale N31 attaverso specifici bandi.

Il progetto, finanziato nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027 Campania Welfare, sarà portato avanti, per le diverse azioni di competenza, dalle cooperative sociali "La via lattea" e "Le ali", dall’agenzia Gruppo Lombardo Formazione e da Amaltea Lab. L’iniziativa è rivolta anche a scuole, parrocchie e associazioni operanti sul territorio di Torre del Greco.

La presentazione è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 10 presso l’aula consiliare di palazzo Baronale durante un evento aperto al pubblico al quale interveranno il sindaco Luigi Mennella, l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e il dirigente Gaetano Camarda, oltre ai partner delle azioni progettuali.