A cura della Redazione

Avevano trasformato i marciapiedi a ridosso del centro storico in una discarica abusiva di materiali inerti e rifiuti speciali, ma i controlli rafforzati disposti dall’amministrazione comunale di Torre del Greco hanno portato alla denuncia di due persone sorprese mentre effettuavano sversamenti illeciti.

L’operazione rientra nel piano di monitoraggio del territorio voluto dal sindaco Luigi Mennella e coordinato dal comando di polizia municipale guidato dal dirigente Gennaro Russo. Gli interventi sono stati eseguiti dagli agenti del nucleo attività economiche, ambiente ed ecologia, coordinati dalla tenente Giuliana Lorenzi, nella giornata di venerdì 6 febbraio, in due diverse zone della città non lontane dall’area portuale.

Il primo episodio è avvenuto in corso Garibaldi ed è stato ricostruito grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le telecamere hanno ripreso un uomo che, sceso da un furgone, ha iniziato a depositare una decina di sacchi neri sul marciapiede. Gli agenti, dopo aver recuperato la targa del veicolo, sono intervenuti sul posto accertando che i sacchi contenevano scarti e materiali di risulta provenienti da lavorazioni di una segheria, oltre a vari inerti tra cui cinghie di gomma. Il conducente del mezzo, rintracciato poco distante, è stato identificato — si tratta di un 32enne — e denunciato per abbandono illecito di rifiuti.

Poco dopo un secondo intervento ha interessato via XX Settembre, la strada che collega piazza Luigi Palomba a San Giuseppe alle Paludi. In questo caso una persona è stata sorpresa mentre scaricava sul marciapiede le parti di un mobile già smontato: assi di legno, cassetti e scaffali, disposti lungo il muro di uno stabile ma privi di qualsiasi indicazione che potesse far pensare a un conferimento autorizzato per il ritiro degli ingombranti. Anche in questo caso le giustificazioni fornite sono risultate poco convincenti e l’uomo, accompagnato al comando di largo Costantinopoli, è stato identificato e denunciato.

Il duplice intervento si inserisce nell’attività di controllo avviata dalla polizia municipale da circa un mese per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, in violazione dell’ordinanza sindacale in vigore dal 2023. Secondo i dati forniti dal comando, le verifiche hanno già portato all’accertamento di oltre cinquecento infrazioni di diversa natura: nella maggior parte dei casi si è proceduto con sanzioni amministrative, mentre nelle situazioni più gravi sono scattate le denunce all’autorità giudiziaria.