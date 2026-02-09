A cura della Redazione

Prosegue la ridefinizione degli assetti della giunta comunale di Torre del Greco. Dopo la nomina dei tre nuovi assessori formalizzata venerdì 6 febbraio, il sindaco Luigi Mennella ha firmato oggi, lunedì 9 febbraio, un nuovo decreto con cui amplia le competenze dell’assessore Laura Vitiello, esponente del Movimento 5 Stelle (nella foto).

La decisione è arrivata al termine di un incontro con i vertici regionali e provinciali del M5S, alla presenza del coordinatore regionale Salvatore Micillo, della coordinatrice provinciale Carmela Auriemma e del vicesindaco Michele Polese. Con le nuove deleghe, Vitiello si occuperà di transizione ecologica; decoro e arredo urbano; benessere animale; politiche agroforestali ed enogastronomiche in collegamento con il Pear (Piano energetico ambientale regionale); efficienza energetica; trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile; beni confiscati, beni comuni e partecipazione; rapporti con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. L’accettazione dell’incarico è avvenuta a Palazzo Baronale alla presenza del consigliere comunale Mirko Gallo.

A commentare l’ampliamento delle deleghe è stato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Salvatore Micillo: «Ringraziamo il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese per l’incontro. Il Movimento 5 Stelle continua a essere protagonista nei territori, mantenendo fede all’impegno preso con i cittadini. Siamo in questa maggioranza con spirito costruttivo, determinati a portare avanti proposte serie su ambiente, legalità, diritti sociali e mobilità sostenibile. La riconferma e l’ampliamento delle deleghe ai nostri rappresentanti locali vanno in questa direzione: dare continuità a un lavoro serio, che punta al miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini di Torre del Greco».

Nell’ambito della verifica dei carichi di lavoro dell’esecutivo, il sindaco ha inoltre conferito una delega fuori giunta alla consigliera comunale del Partito Democratico Olimpia Viscovo (nella foto sotto). La formalizzazione dell’incarico è avvenuta con la firma del decreto da parte della consigliera, che ha espresso soddisfazione per il nuovo ruolo: «Sono contenta dell’attribuzione di questa delega, soprattutto perché da sempre opero nell’ambito della sanità quale dirigente psicologa dell’Asl Napoli 3 Sud. Sono onorata dell’incarico, che mi consente anche con la funzione di consigliera comunale di dedicarmi alle questioni riguardanti la prevenzione in ambito sanitario. Ringrazio il sindaco Mennella e il Partito Democratico per la scelta, confidando di meritare sul campo la fiducia accordatami».

(Nella foto in alto l’incontro con il Movimento 5 Stelle: da sinistra il vicesindaco Michele Polese, il rappresentante del coordinamento M5s Torre del Greco Nicola Liguoro, la coordinatrice provinciale M5s Carmela Auriemma, il sindaco Luigi Mennella, l’assessore Laura Vitiello, il consigliere Mirko Gallo, il coordinatore regionale M5s Salvatore Micillo).