A cura della Redazione

Sarà in programma dal 12 al 14 giugno 2026 la tradizionale Festa dei Quattro Altari di Torre del Greco, nel rispetto della storica collocazione dell’ottava del Corpus Domini, che quest’anno cade domenica 7 giugno. La decisione è contenuta nella delibera con cui la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato le linee di indirizzo della programmazione culturale cittadina per l’anno in corso.

L’atto definisce gran parte delle iniziative culturali che interesseranno la città, includendo anche le rassegne Torre in Fiaba, TorRidendo, Voci d’Autunno Jazz Festival e Natale a Torre. Alla base del provvedimento c’è l’idea che la programmazione culturale rappresenti uno strumento strategico per favorire la crescita commerciale e turistica del territorio, alla luce del positivo riscontro registrato negli ultimi anni in termini di partecipazione e gradimento.

Evento centrale del calendario sarà proprio la Festa dei Quattro Altari, giunta alla terza edizione consecutiva dopo la ripresa nel 2024. Accanto alle opere principali, che saranno collocate nel rispetto della tradizione, è prevista la realizzazione dei tappeti in segatura colorata nelle chiese cittadine e nell’androne di Palazzo Baronale, oltre ai giardini ornamentali con composizioni artistiche di piante e fiori negli spazi antistanti gli altari. Il programma comprenderà inoltre fuochi pirotecnici, concerti con artisti di fama nazionale, spettacoli itineranti e di strada, azioni teatrali e di danza, videomapping e un’area dedicata a food e ristoro.

La pianificazione culturale 2026 prevede anche altri appuntamenti consolidati: Torre in Fiaba, rassegna estiva per bambini a Villa Macrina; TorRidendo, kermesse comica estiva principalmente in piazza Santa Croce; Voci d’Autunno Jazz Festival, alla quarta edizione con otto concerti nei fine settimana di settembre nell’ambito del progetto “Tra il Vesuvio e il mare, l’arte è circolare”; e Natale a Torre, con un cartellone di eventi diffusi tra concerti, spettacoli teatrali, animazione e iniziative nelle ville comunali.